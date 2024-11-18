Wanda Nara ve Mauro Icardi’nin boşanma sürecinde servet krizi

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile boşanma aşamasında olan Wanda Nara, çiftin servetinin paylaşımı konusunda dikkat çeken taleplerde bulundu. Arjantin basını, boşanma sürecindeki mal paylaşımıyla ilgili detayları gündeme getirdi.

Wanda Nara’nın, Icardi’nin toplam 77 milyon euroyu bulan servetinin yarısı olan 38.5 milyon euroyu talep ettiği iddia edildi. Çiftin serveti arasında dikkat çeken kalemler ise şöyle:

3 milyon euro: Sampdoria'da oynadığı dönemden kalan kazanç.

Sampdoria'da oynadığı dönemden kalan kazanç. 30 milyon euro: Inter kariyerinden elde edilen gelir.

Inter kariyerinden elde edilen gelir. 20 milyon euro: PSG’ye transferden sağlanan kazanç.

PSG’ye transferden sağlanan kazanç. 10 milyon euro: İtalya, Arjantin ve Paris’te bulunan üç malikane.

İtalya, Arjantin ve Paris’te bulunan üç malikane. 1 milyon euro: Değeri olan lüks araç koleksiyonu.

Değeri olan lüks araç koleksiyonu. 10 milyon euro: Galatasaray’dan yıllık maaşı.

Wanda Nara’nın servetin yarısını istemesi boşanma sürecini daha da karmaşık hale getirirken, Arjantin basını taraflar arasında yaşanan bu durumun büyük bir hukuk savaşına dönüşebileceğini belirtiyor.

Çiftin mal paylaşımı ve boşanma davasının nasıl sonuçlanacağı ise büyük merak konusu.