Volkan Konak'ın Eşinden Kalpleri Dağlayan Veda: "Sensiz Eksik Kaldım"

Volkan Konak’ın 35 yıllık hayat arkadaşı Selma Konak, sanatçının ölümünden sonra yürek burkan bir veda paylaştı. “Sensiz eksik kaldım” dedi.

Volkan Konak'ın Eşinden Kalpleri Dağlayan Veda:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-04-2025 15:50

Volkan Konak'ın 35 Yıllık Eşinden Duygusal Paylaşım: “Sensiz Eksik Kaldım”

Türkiye'nin sevilen sanatçılarından Volkan Konak, sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. “Kuzeyin Oğlu” olarak tanınan usta sanatçının zamansız vefatı, müzik camiası başta olmak üzere tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Günler sonra Selma Konak, 35 yıllık eşine duygu dolu bir veda mesajı paylaştı.

Sahnedeki Ani Veda

30 Mart gecesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin İskele kentinde verdiği konser sırasında aniden fenalaşan Volkan Konak’a ilk müdahale sahnede yapıldı. Kalp masajı sonrası ambulansla Gazi Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sanatçı, 00.17'de hastaneye giriş yaptı. Uzman doktorlardan oluşan bir ekip, Konak'a 25 dakika boyunca ileri yaşam desteği uyguladı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen, saat 00.42'de yaşamını yitirdiği açıklandı.

Ailesinden Teşekkür Mesajı

Volkan Konak’ın ardından ailesi, sosyal medya üzerinden duygusal bir paylaşım yaptı. Sanatçının resmi Instagram hesabından eşi Selma Konak ve çocukları Şimal, Volkan ve Derin Konak adına yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Bu zor günümüzde yanımızda olan, acımızı paylaşan, arayıp soran, mesaj atan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Güzel kalbinizle bizlere güç verdiniz. Hepimizin başı sağ olsun. O, her şiirde, her şarkıda, her esen rüzgarda, her yağan yağmurda, her açan güneşte bizimle...”

Selma Konak’tan Yürek Burkan Veda

Cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamayan Selma Konak, kendi sosyal medya hesabından da bir veda mesajı yayımladı. 35 yıllık eşine olan bağlılığını anlatan bu satırlar duygusal yoğunluğuyla yürekleri dağladı:

“Kara, kapkara bir gece... 30 Mart gecesi Türkiye ‘Kuzeyin Oğlu’nu, ben ise canımı kaybettim. İçim öyle acıyor ki bunu kelimelerle anlatmam imkansız. Bizimkisi bir aşk hikâyesi değildi. Aşktı bizimkisi, gerisi hikaye... Şimdi onsuz bir hayatı anlamaya çalışmak, kalbimdeki boşluğu hissetmek çok zor. Karadeniz’in öksüz kaldığı gibi, ben de sensiz eksik kaldım... Vuslata giden yolda böyle yaşanıyormuş ayrılıklar.”

Bu veda mesajı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Sanatçının sevenleri, Selma Konak’a destek mesajlarıyla duygularını paylaştı.

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