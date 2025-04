Volkan Konak'ın Eşinden Kalpleri Dağlayan Veda: "Sensiz Eksik Kaldım"

Türkiye'nin sevilen sanatçılarından Volkan Konak, sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. “Kuzeyin Oğlu” olarak tanınan usta sanatçının zamansız vefatı, müzik camiası başta olmak üzere tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Günler sonra Selma Konak, 35 yıllık eşine duygu dolu bir veda mesajı paylaştı.

30 Mart gecesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin İskele kentinde verdiği konser sırasında aniden fenalaşan Volkan Konak’a ilk müdahale sahnede yapıldı. Kalp masajı sonrası ambulansla Gazi Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sanatçı, 00.17'de hastaneye giriş yaptı. Uzman doktorlardan oluşan bir ekip, Konak'a 25 dakika boyunca ileri yaşam desteği uyguladı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen, saat 00.42'de yaşamını yitirdiği açıklandı.

Volkan Konak’ın ardından ailesi, sosyal medya üzerinden duygusal bir paylaşım yaptı. Sanatçının resmi Instagram hesabından eşi Selma Konak ve çocukları Şimal, Volkan ve Derin Konak adına yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Bu zor günümüzde yanımızda olan, acımızı paylaşan, arayıp soran, mesaj atan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Güzel kalbinizle bizlere güç verdiniz. Hepimizin başı sağ olsun. O, her şiirde, her şarkıda, her esen rüzgarda, her yağan yağmurda, her açan güneşte bizimle...”