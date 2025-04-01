Volkan Konak’ın Ailesinden Sert Açıklama: "Suç Duyurusunda Bulunacağız!"

Sanat dünyasını yasa boğan Volkan Konak’ın ani ölümü sonrası, sosyal medyada yapılan bazı hakaret içerikli yorumlar tepki çekti. Ünlü sanatçının ailesi, suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Volkan Konak’ın Vefatı Sanat Dünyasını Yasa Boğdu

"Kuzeyin Oğlu" lakabıyla tanınan usta sanatçı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konser verdiği sırada fenalaştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 58 yaşında hayatını kaybeden Konak’ın vefatı, hayranlarını ve sanat dünyasını derinden üzdü.

Cenazesi Türkiye’ye getirilen sanatçı için 1 Nisan Çarşamba günü, İstanbul Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlenecek. Konak’ın naaşı, memleketi Trabzon’un Maçka ilçesine götürülerek 2 Nisan’da aile kabristanına, babasının mezarının yanına defnedilecek.

Konak Ailesinden Açıklama: "Hukuki Süreci Başlatıyoruz"

Volkan Konak’ın vefatının ardından, sosyal medyada sanatçı hakkında yapılan hakaret içerikli yorumlar ve asılsız iddialar ailesinin tepkisini çekti. Sanatçının kardeşi Birol Konak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili ağabeyimiz Volkan Konak'ın vefatından sonra sosyal medya üzerinden yapılan kirli yorum, hakaret ve spekülatif haberlere karşı tüm haklarımız saklı kalmak kaydıyla, avukatlarımız tarafından suç duyurusunda bulunulacaktır."

Sanatçının sevenleri de sosyal medyada ailesine destek mesajları yağdırarak, Konak’ın hatırasına saygı gösterilmesini istedi.