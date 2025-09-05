Vildan Atasever 5 Aylık Hamile! Bebeğin Cinsiyeti Belli Oldu

Ünlü oyuncu Vildan Atasever ile şarkıcı Mehmet Erdem, büyük bir mutluluk yaşıyor. 44 yaşındaki Atasever’in 5 aylık hamile olduğu öğrenildi. Çift, dört ay sonra anne ve baba olacak olmanın heyecanını taşıyor.

Mutlulukla Geçen Evlilik

Vildan Atasever ve Mehmet Erdem, Eylül 2021’de sade bir törenle evlenmişti. O günden bu yana mutlu bir evlilik sürdüren ikili, şimdi ailelerini büyütmeye hazırlanıyor. Magazin camiasında örnek çiftlerden biri olarak gösterilen Atasever ve Erdem, bebek haberiyle hayranlarını sevince boğdu.

Bebeğin Cinsiyeti Erkek

“2. Sayfa” programında yer alan özel habere göre, ünlü oyuncunun bebeğinin cinsiyeti erkek. Bu bilgi, çiftin yakın çevresinde heyecanla karşılandı. Atasever’in hamilelik sürecini sağlıklı geçirdiği ve moralinin oldukça yüksek olduğu konuşuluyor.

Sosyal Medyada Büyük İlgi

Hamilelik haberi duyulduktan kısa süre sonra sosyal medyada binlerce tebrik mesajı yayıldı. Hayranları, güzel oyuncunun anne olacağına dair mutluluklarını dile getirdi. Aynı zamanda Mehmet Erdem’in baba olma heyecanı da gündem oldu.

Yeni Bir Sayfa Açılıyor

Çiftin hayatındaki bu özel dönem, onların mutluluğunu daha da artırdı. Önümüzdeki aylarda doğacak bebekle birlikte Atasever ve Erdem’in aile tablosu tamamlanacak. Hayranlar, çiftin anne ve baba olarak paylaşacağı ilk kareleri şimdiden sabırsızlıkla bekliyor.