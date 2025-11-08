'Vicdansız'ın Setinden İlk Görseller Paylaşıldı

Yapımını ARC Film’in, yapımcılığını ise Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği TOD STUDIOS imzalı dizi özgün hikayesi ve etkileyici görsel dünyasıyla şimdiden sezonun en iddialı projeleri arasında gösteriliyor. Yönetmen koltuğunda Devrim Yalçın’ın oturduğu, senaryosunu usta kalem Levent Cantek’in kaleme aldığı Vicdansız güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Dizide Ekin Koç ve Ayça Ayşin Turan’a Cansel Elçin, Feyza Sevil Güngör, Tansel Öngel, Emre Aslan, Cemal Toktaş, Mehmet Bozdoğan ve Bülent Düzgünoğlu eşlik ediyor.

Finans dünyasının ışıltılı yüzeyinin altında kayıp bir vicdan, parçalanmış bir gerçeklik ve izine rastlanmayan kayıp bir aşk masalı saklı: Vicdansız

“Gerçek aşk bazen sadece birinin hatırlamasıyla yaşar” mottosuyla yola çıkan dizinin konusu şöyle: Deniz, finans sektöründe yükselen, hırslı ve soğukkanlı bir uzmandır. Patronunun kızı Nilüfer’le olan ilişkisi, kariyerini taçlandıran ortaklık teklifiyle birlikte göz kamaştırıcı bir yola girerken, kalbinin asıl sahibi Vicdan’la gizli bir hayat kurmaya çalışmaktadır. Ancak planladığı gelecek, bir trafik kazasıyla paramparça olur. Vicdan ortadan kaybolur… Ve kimse onun varlığını hatırlamaz.

Ne güvenlik kameraları, ne komşular, ne de en yakın dostları... Sanki Vicdan hiç yaşamamıştır. Sadece Deniz, onun dokunuşunu, gülüşünü, kelimelerini unutmamıştır. Ama ya gerçekten hiç olmamışsa? Ya da olmuşsa ama silinmişse?

Vicdansız, aşkın en kırılgan, en savunmasız hâlini anlatıyor. Hafıza, tutku ve şüphe üçgeninde sıkışan Deniz’in yolculuğu, sadece kaybolan bir kadının değil, onunla birlikte anlamını yitiren bir aşkın izini sürüyor.

Gerçek aşk, ortadan kaybolsa bile izi kalan tek şey midir?

Vicdansız, yakında...