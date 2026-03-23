Venedik Bienali’nde Türkiye’nin Gücü: Nilbar Güreş Sahneye Çıkıyor

Türkiye’nin çağdaş sanat sahnesindeki güçlü duruşu, her yıl olduğu gibi bu yıl da uluslararası arenada dikkat çekiyor. Venedik Bienali Türkiye Pavyonu, 2026 edisyonunda sanatçı Nilbar Güreş ile yeni bir anlatı kuruyor. Üstelik bu temsil, yalnızca güncel bir sergiyi değil; yıllara yayılan bir kültürel birikimi de görünür kılıyor.

2003 yılından bu yana devam eden bu yolculuk, Türkiye’nin sanat üretimini global ölçekte sergileyen en önemli platformlardan biri olarak öne çıkıyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) liderliğinde şekillenen bu yapı, her edisyonda farklı sanatçıların özgün bakış açılarını uluslararası izleyiciyle buluşturuyor.

2026’da Nilbar Güreş ile Yeni Bir Anlatı

2026 yılında Türkiye Pavyonu, Nilbar Güreş’in “Gözlerinizden Öperim” başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor. Bu sergi, sanatçının hem yeni üretimlerini hem de önceki dönemlerinden seçilen işlerini bir araya getiriyor.

Güreş, fotoğraf, video, kolaj ve tekstil gibi farklı disiplinleri bir arada kullanıyor. Ancak son yıllarda üretimini daha büyük ölçekli heykel ve yerleştirmelere taşıyor. Bu genişleyen dil, serginin mekânsal kurgusuna da doğrudan yansıyor.

Sergi, izleyiciyi belirli bir rota içinde yönlendirmek yerine özgür bir deneyim sunuyor. Çünkü eserler mekâna yayılıyor; bazıları zemine yakın konumlanıyor, bazıları duvarlara yaslanıyor, bazıları ise tavandan sarkıyor. Bu yaklaşım, izleyiciyi yavaşlamaya ve mekânla fiziksel bir ilişki kurmaya davet ediyor.

Türkiye Pavyonu’nun Temsil Gücü

Venedik Bienali Türkiye Pavyonu, yalnızca bir sergi alanı değil; aynı zamanda Türkiye’nin sanatsal kimliğini temsil eden güçlü bir platform. Bu yapı, ulusal temsil modeline dayanıyor ve her edisyonda farklı bir küratöryel yaklaşım sunuyor.

İKSV, 2007 yılından bu yana pavyonun organizasyonunu üstleniyor. Küratör seçimi ise danışma kurulu tarafından belirleniyor. Bu sistem, her sergide yeni bir perspektifin ortaya çıkmasını sağlıyor.

Ayrıca Türkiye Pavyonu, genellikle Venedik’teki Arsenale veya Giardini alanlarında konumlanıyor. Sergiler ise nisan ayının sonlarından kasım ayına kadar devam ediyor. Bu uzun süre, sanatçıların uluslararası görünürlüğünü önemli ölçüde artırıyor.

Türkiye Bienale Ne Zaman Katıldı?

Türkiye, Venedik Bienali’ne ilk kez 1991 yılında katıldı. Bu süreçte sanat tarihçisi Beral Madra, önemli bir rol üstlendi. 1991–2001 yılları arasında Türkiye’nin bienaldeki varlığını yönlendirdi ve küratörlük yaptı.

İlk resmi Türkiye Pavyonu ise 2003 yılında hayata geçti. Bu adım, Türkiye’nin uluslararası sanat sahnesindeki yerini kalıcı hale getiren önemli bir dönüm noktası oldu.

Yıllar İçinde Öne Çıkan İsimler

Türkiye Pavyonu, yıllar boyunca birçok önemli sanatçıyı uluslararası sahneye taşıdı. Örneğin 2005 yılında Hüseyin Çağlayan, “Absent Presence” adlı çalışmasıyla dikkat çekti.

2007’de Hüseyin Bahri Alptekin, “Don’t Complain” projesiyle güçlü bir mekânsal anlatı kurdu. Ardından 2009’da Ahmet Öğüt ve Banu Cennetoğlu, ortak bir seçkiyle bienalde yer aldı.

2011’de Ayşe Erkmen, “Plan B” adlı enstalasyonuyla öne çıktı. 2013’te Ali Kazma, 2015’te Sarkis, 2017’de Cevdet Erek ve 2019’da İnci Eviner gibi isimler Türkiye’yi temsil etti.

Son yıllarda ise Füsun Onur ve Gülsün Karamustafa gibi sanatçılar, pavyonun güçlü kadın temsiline katkı sağladı. Bu çeşitlilik, Türkiye’nin sanat üretimindeki zenginliği açıkça ortaya koyuyor.

Süreklilik ve Dönüşüm

Türkiye Pavyonu’nun en dikkat çekici yönlerinden biri, süreklilik ile dönüşümü aynı anda taşıması. Her edisyon yeni bir anlatı sunarken, aynı zamanda geçmişle güçlü bir bağ kuruyor.

2014 yılında Arsenale’de kalıcı bir mekâna kavuşması, bu sürecin en önemli adımlarından biri oldu. Bu gelişme, Türkiye’nin bienaldeki varlığını daha sürdürülebilir hale getirdi.