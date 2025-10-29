'Veliaht'ın Yeni Bölümünden Önizleme Sahnesi Yayınlandı

Show TV’nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi ‘Veliaht’ın yeni bölümünden yüzleşmelerin yaşanacağının sinyallerini veren ön izleme sahnesi yayınlandı.

'Veliaht'ın Yeni Bölümünden Önizleme Sahnesi Yayınlandı
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 29-10-2025 13:15

Yayınlanan ön izleme sahnesi, geçmişin karanlık sırlarının en yakın ilişkileri nasıl sarstığını gözler önüne seriyor. Timur’un Yahya’ya “Sen baban öldürüldüğünde orada mıydın?” sorusu, kavganın fitilini ateşliyor. Timur, Yahya’nın ne karıştırdığını öğrenmeye çalışırken, Zülfikar Karslı’nın gelişiyle yaşanacaklar merak konusu oluyor.

Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler dizinin kadrosunda buluşuyor. Özgün hikayesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt’un beraber yazdığı ‘Veliaht’ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor.

‘Veliaht’ yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

 

İşte Veliaht’ın 8. Bölüm Ön İzlemesi;

Benzer Haberler
Gülsim Ali'den Ters Köşe: Savcı Nevin'in Mücadelesi Gülsim Ali'den Ters Köşe: Savcı Nevin'in Mücadelesi
“Güller ve Günahlar” Setinde Ücret Krizi: Set Ekibi İş Bıraktı “Güller ve Günahlar” Setinde Ücret Krizi: Set Ekibi İş Bıraktı
‘Eşref Rüya’ 20. Bölümüyle Ekranlarda: Patlama Tüm Planları Alt Üst Ediyor! ‘Eşref Rüya’ 20. Bölümüyle Ekranlarda: Patlama Tüm Planları Alt Üst Ediyor!
Engin Akyürek’in Yeni Dizisi ‘Bereketli Topraklar’ Başlıyor: İktidar ve Aşkın Çarpıcı Hikayesi Engin Akyürek’in Yeni Dizisi ‘Bereketli Topraklar’ Başlıyor: İktidar ve Aşkın Çarpıcı Hikayesi
Beklenen Mehdi’de Beklenmedik Gelişme: Bensu Soral Diziden Ayrıldı Beklenen Mehdi’de Beklenmedik Gelişme: Bensu Soral Diziden Ayrıldı
'Veliaht'ın Yeni Bölümünden Heyecan Dolu Fragman 'Veliaht'ın Yeni Bölümünden Heyecan Dolu Fragman
ÇOK OKUNANLAR
'Veliaht'ın Yeni Bölümünden Önizleme Sahnesi Yayınlandı
  • 29-10-2025 13:15

'Veliaht'ın Yeni Bölümünden Önizleme Sahnesi Yayınlandı

Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol Arasında Neler Oluyor? Sessizliğini Bozdu!
  • 27-10-2025 09:56

Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol Arasında Neler Oluyor? Sessizliğini Bozdu!

Demet Özdemir’e Latin Amerika’dan Büyük Ödül! “Yabancı Dilde En İyi Kadın Oyuncu” Seçildi
  • 23-10-2025 13:15

Demet Özdemir’e Latin Amerika’dan Büyük Ödül! “Yabancı Dilde En İyi Kadın Oyuncu” Seçildi

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay’ı Feyza Civelek’in Tarzı Sosyal Medyada Gündem Oldu
  • 27-10-2025 17:11

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay’ı Feyza Civelek’in Tarzı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Altın Portakal'da İlk Gala: “Gelin Takımı 2”
  • 25-10-2025 12:07

Altın Portakal'da İlk Gala: “Gelin Takımı 2”