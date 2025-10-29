'Veliaht'ın Yeni Bölümünden Önizleme Sahnesi Yayınlandı

Yayınlanan ön izleme sahnesi, geçmişin karanlık sırlarının en yakın ilişkileri nasıl sarstığını gözler önüne seriyor. Timur’un Yahya’ya “Sen baban öldürüldüğünde orada mıydın?” sorusu, kavganın fitilini ateşliyor. Timur, Yahya’nın ne karıştırdığını öğrenmeye çalışırken, Zülfikar Karslı’nın gelişiyle yaşanacaklar merak konusu oluyor.

Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler dizinin kadrosunda buluşuyor. Özgün hikayesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt’un beraber yazdığı ‘Veliaht’ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor.

‘Veliaht’ yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

İşte Veliaht’ın 8. Bölüm Ön İzlemesi;