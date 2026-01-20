Veliaht'ın Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı

Gerçekler tek tek gün yüzüne çıkarken, Yahya yaşanan onca kaosun ardından gerçek Zafer’le nihayet buluşuyor. Ancak Zafer’in konuşma ihtimali, Zülfikar ve Vezir cephesinde büyük bir korkuya dönüşüyor. Selim’in silahını Timur’a doğrulttuğu anda araya giren Gülşah, olası bir felaketi önlerken; Vezir ile Kudret arasındaki yakınlaşma dikkat çekiyor. Beyazıt, Derya’dan çocuk hayali için umutlu bir cevap beklerken hayal kırıklığı yaşıyor. Zafer, Gülendam’la nikah yoluna girmek istemezken Zülfikar tüm yaşananların sorumlusu olarak Reyhan’ı hedefe koyuyor. Tanıtımın finalinde ise Zafer ve Timur’un Reyhan uğruna ölümü göze alması, yeni bölümde fırtınalı gelişmelerin habercisi oluyor.

Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler dizinin kadrosunda buluşuyor. Özgün hikayesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt, Gökhan Şeker’inberaber yazdığı ‘Veliaht’ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor.

‘Veliaht’ yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!