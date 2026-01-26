Veliaht'a "Zahide" Geliyor!

Show TV'nin yeni dizisi Veliaht'a usta oyuncu Nursel Köse dahil oldu! Nursel Köse, dizide Erkan Kolçak Köstendil'in annesi Zahide'yi oynayacak. Veliaht dizisi kadrosu ve detaylar haberimizde...

Veliaht'a
Yayın Tarihi : 26-01-2026 13:00

Yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olan ve çekimleri önümüzdeki hafta Kars sahneleriyle başlayacak olan "Veliaht" dizisi, kadrosuna usta bir ismi daha dahil etti. Faro ve Gold Film imzalı dizinin ekibine, karakter yaratmadaki ustalığıyla bilinen Nursel Köse katıldı.

"Zahide" Karakteriyle Dengeleri Değiştirecek

Kısa süre önce Uzak Şehir ve Sürgünler projelerindeki performansıyla adından söz ettiren Köse, bu kez seyirci karşısına Zahide rolüyle çıkacak. Nursel Köse’nin dizideki konumu, hikayenin gidişatını etkileyecek kilit bir noktada yer alıyor:

  • Anne Rolünde: Köse, dizinin başrol oyuncularından Erkan Kolçak Köstendil (Yahya) ve Rahimcan Kapkap’ın (Selim) annesi Zahide karakterine hayat verecek.

  • Kars’tan Başlayan Hikaye: Dizinin atmosferini yansıtacak Kars çekimlerinde usta oyuncu da set başı yapacak.

Projeden Projeye Koşuyor

Nursel Köse, son dönemdeki yoğun iş takvimiyle dikkat çekiyor. Geçen yazı TRT Tabii platformu için çekilen Sürgünler dizisinde geçiren oyuncu, Veliaht ile yeniden ulusal kanal ekranlarına dönmüş olacak. Köstendil ve Köse ikilisinin anne-oğul performansı şimdiden izleyiciyi heyecanlandırdı.

