'Veliaht' Dizisinden Heyecanla Beklenen Sahne

Show TV’nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi ‘Veliaht’ın altıncı bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Yayınlanan ön izlemede Timur, annesini görmesiyle duygusal anlar yaşıyor.

'Veliaht' Dizisinden Heyecanla Beklenen Sahne
Yayın Tarihi : 14-10-2025 20:06

Yayınlanan ön izleme sahnesinde Zülfikar’ın güvenini kazanan Timur, onun izin vermesiyle annesini kendini göstermeden çalıştığı yerde ziyaret ediyor. O sırada Ayşe, oğlunu kaybetmesinin acısını başkalarına anlatırken Timur’un bunları duymasıyla duygusal anlar yaşanıyor. Timur, acı dolu bu anların ardından annesine varlığını belli etmenin sessiz ve dokunaklı bir yolunu buluyor. Yayınlanacak yeni bölümde yaşanacak bu duygusal anlar ve bırakılan gizemli izin sonuçları büyük bir heyecanla bekleniyor.

Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler dizinin kadrosunda buluşuyor. Özgün hikayesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt’un beraber yazdığı ‘Veliaht’ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor.

 

‘Veliaht’ yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de.

‘Veliaht’ın 6. Bölüm Ön İzlemesi:

 

