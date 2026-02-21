Veliaht Dizisi Final Mi Yapıyor? Akın Akınözü ve Serra Arıtürk İçin Kritik Hafta!

Veliaht dizisi final mi yapacak? Show TV'nin sevilen dizisi Veliaht'ın reyting sonuçları ve çekimlerin İstanbul'a taşınması hakkındaki son gelişmeler haberimizde...

Yayın Tarihi : 21-02-2026 13:21

Başrollerini Akın Akınözü ve Serra Arıtürk’ün paylaştığı, Show TV’nin iddialı yapımı 'Veliaht' için belirsizlik hakim. Kars’ın büyüleyici atmosferinde devam eden hikâye, son bölümlerde reytinglerde beklenen yükselişi yakalayamayınca final iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü.

Kars’tan İstanbul’a Taşınıyor

FARO ve Gold Yapım imzalı dizinin prodüksiyonunda önemli bir değişiklik yapıldı. Dizinin 22. bölümü geride kalırken, Kars’ta devam eden çekimlerin 26. bölüm itibarıyla İstanbul’a taşınacağı öğrenildi. Bu hamle, hikâyeye yeni bir soluk getirme çabası olarak yorumlansa da final riskini tamamen ortadan kaldırmış değil.

 "Önümüzdeki Hafta Belirleyici Olacak"

Dizi dünyasının nabzını tutan gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; kanal ve yapım kanadında şu an için alınmış kesin bir final kararı bulunmuyor. Ancak yönetim, dizinin geleceği için önümüzdeki haftanın reyting sonuçlarını bekliyor:

  • Reytingler Yükselirse: Dizinin İstanbul çekimleriyle hikâyeyi derinleştirmesi ve sezonu tamamlaması planlanıyor.

  • Reytingler Düşerse: 26. bölümün ardından final senaryosu masaya yatırılabilir.

İzleyici Sosyal Medyada Hareketlendi

Akın Akınözü ve Serra Arıtürk’ün ekran uyumunu beğenen fan kitleleri, dizinin bitmemesi için sosyal medyada etiketi çalışmaları başlatırken; dizinin Perşembe akşamları yayınlanan rakipleri karşısında zorlandığı gözlemleniyor.

