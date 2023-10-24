“Veda” tiyatro sahnesinde! Galası yapıldı

Bu gece Gültekin Tepe organizatörlüğünde Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda oyunun galası Cumhuriyet’in 100. Yılına özel olarak gerçekleşti ve oyun öncesi düzenlenen basın toplantısında Nedim Saban “Bu gece bu oyunu tüm Cumhuriyet Sanatçılarına armağan ediyoruz” dedi.

Ayşe Kulin, 350 sayfalık bir kitabın 2 saate sığmasının mümkün olmadığını ancak Nedim Saban’ın çok iyi bir şekilde uyarladığını, Nevra Serezli’nin Saraylı Hanım’a muhteşem bir hayat verdiğini belirtti. Kulin “Galanın Cumhuriyet’in 100. Yılına özel yapılmasından ayrıca mutluyum, oyunun geçtiği konakta benim dedem de yaşadı ve Cumhuriyet mücadelesine emek verdi, gurur duyuyorum” dedi.

Nevra Serezli ise basın toplantısında sorulan bir soru üzerine Metin Bey’in izlemesini çok isterdim, onun yorumları benim için çok önemli olurdu, sözleriyle eşine özlemini dile getirdi. Serezli ayrıca mesleğine aşık olduğunu torunlarının oyunculuğa hevesi olursa, evde kendi kendilerine rol yapıp, tiyatroyu takip ederlerse onları destekleyeceğini de söyledi.

Galaya pek çok ünlü isim katıldı….

Nevra Serezlli, Leyla Feray, Aziz Sarvan, Fatih Gülnar, Meral Asiltürk, Zeynep Sevi Yılmaz, Alişan Özkan, Gizemnur Topaloğlu, Gizem Çayhanoğlu’nun rol aldığı oyunun galasına Selen Öztürk, Fisun Önal, Murat Serezli, Tugay Mercan ve İsmail Küçükkaya gibi pek çok ünlü isim katıldı.

Leyla Feray’ı, sevgilisi Serhat Teoman bu özel gecede yalnız bırakmadı.

Cumhuriyet’in doğuşunu sahneye taşıyan “Veda” nın sonunda oyunu izlemeye gelen yüzlerce davetli sanatçıları ayakta alkışladı.