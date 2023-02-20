Veda Mektubu'nun yayın tarihi belli oldu!

Veda Mektubu dizisi merakla bekleniyordu. Duayen yapımcılar Mustafa ve Gül Oğuz’un imza attığı dizinin yayın tarihi belli oldu. Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar’ın başrolünü paylaştığı dizinin ilk bölümü 27 Şubat Pazartesi 20.00’de seyirciyle buluşacak.

Yaşanmış bir hikayeden uyarlanan dizinin yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş oturuyor. Hikayesini Gamestory, senaryosunu ise Deniz Akçay’ın kaleme aldığı Veda Mektubu’nun oyuncu kadrosunda; Hakan Karsak, Ümmü Putgül, Hande Elaman, Hazar Motan, Ahmet Kaynak, Elif Çakman, Kerem Alp Kabul, Asya Kasap, Elif Uslusoy, Deniz Altan ve Elena Viunova gibi başarılı isimler de yer alıyor.