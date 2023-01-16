'Veda Mektubu' oyuncuları bir araya geldi!

Kanal D’nin hazırlıkları tüm hızıyla devam eden. yapımını Most Production’ın, yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği yeni dizisi Veda Mektubu’nun dikkat çeken iddialı kadrosu okuma ve kostüm provalarında bir araya geldi. Başrollerini; Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar’ın paylaştığı, kadrosunda; Hakan Karsak, Ümmü Putgül, Hande Elaman, Hazar Motan, Ahmet Kaynak, Elif Çakman, Kerem Alp Kabul, Asya Kasap, Elif Uslusoy, Deniz Altan ve Elena Viunova gibi başarılı isimlerin yer aldığı Veda Mektubu oyuncularının heyecanı objektiflere de yansıdı.

Dizinin başrol oyuncuları enerjik ve sıcak tavırları ile dikkat çektiler…

Çekimlerine önümüzdeki günlerde İstanbul’da başlanacak Veda Mektubu’nun oyuncuları okuma provasında sıcak ve enerjik tavırları ile beğeni topladılar. Kamera karşısına ilk kez toplu halde geçen oyuncular verdikleri pozla göz doldurdular.

Yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş oturduğu; hikayesini Gamestory, senaryosunu ise Deniz Akçay’ın kaleme aldığı Veda Mektubu yıllar önce bir mektup yüzünden ayrılan aşıkların çocukları üzerinden gelişecek ve soluk soluğa izlenecek bir hesaplaşmayı ekrana taşıyacak.

Vaktinde yaşayamadıklarımız, ifade edemediklerimiz, korktuklarımız, kaçtıklarımız, cesaret edemediklerimiz, çocuklarımızın üzerinden hayatımıza girer ve en büyük sınavımız olur. Peki siz bu sınava hazır mısınız?

Yürekleri ısıtacak hikayesi ve göz dolduran kadrosu ile Veda Mektubu yakında Kanal D’de başlıyor.