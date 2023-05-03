Ve efsane geri dönüyor! Çukur'da yeni gelişme

"Çukur", Türkiye'de yayınlanan ve seyirciler tarafından çok sevilen bir aksiyon-drama dizisiydi. Dizi, 2017 yılında yayın hayatına başlamış ve 4 sezon boyunca devam etmişti. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Rıza Kocaoğlu, Erkan Kolçak Köstendil ve Necip Memili gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizi, çeteler arasındaki çekişmeleri, aile bağlarını ve İstanbul'un yeraltı dünyasını konu almaktaydı.

Dizinin 4. sezonu, 2021 yılında yayınlanmış ve sezon finali oldukça etkileyici bir şekilde sona ermişti. Çukur dizisiyle ilgili herkesi heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Her bölümü olay olan izlenme rekorları kıran çukur dizisinin bir süredir yeniden başlayacağı gündeme gelmiş dizinin sıkı takipçilerini büyük bir heyecan yaratmıştı.

Hatırlanacağı üzere Çukur dizisinin devamı niteliğinde Üç Kuruş dizisi seyirciyle buluşmuş ancak beklenen başarı elde edilemeyince o da ekranlara veda etmişti. Daha önce ise Çukur dizisinin belgeseli çekileceği iddia edilmiş ancak aradan onca zaman geçmesine rağmen şu ana kadar resmi bir açıklama gelmiş değil.

Kulislerde yer alan ilk iddialara göre Çukur dizisinin eski bölümleri kısa bir süre sonra ilk bölümden itibaren Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayacak. Bir diğer iddia ise Çukur yeni bölümleriyle dijital bir platformda yayınlanacak.