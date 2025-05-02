Ve ‘Adile’ Sete Çıktı…

Çağan Irmak Yönetiyor, Meltem Kaptan Adile Naşit’i Canlandırıyor!

Ve ‘Adile’ Sete Çıktı…
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 02-05-2025 17:33

BKM yapımı olan ve yönetmenliğini Çağan Irmak’ın üstlendiği Adile filmi, çekimlere başladı. Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Adile Naşit’in hayatını konu alan filmde Adile’yi, Meltem Kaptan canlandırıyor. Kaptan, filmde Adile’nin iz bırakan karakterine hayat verecek.

Film, sadece Adile Naşit’in hikayesini anlatmakla kalmayacak, aynı zamanda dönemin efsanevi figürlerine de saygı duruşunda bulunacak.

Adile Naşit’in yaşamına dair birçok önemli anı ve dönüm noktasını işleyen Adile filmi, uzun ve titiz bir hazırlık sürecinin ardından kamera karşısında! Filmin seyirciyle ne zaman buluşacağı henüz açıklanmadı.

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