Vatandaşlığını Aldığı Topraklara Aşkıyla Gitti: Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora’dan Sürpriz Tatil.

Kanal D’nin reyting listelerini altüst eden dizisi Eşref Rüya’nın başrol oyuncuları Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora, 10 aydır süren doludizgin aşklarını yeni yılın ilk günlerinde karlar altına taşıdı. İlişkilerini basından uzak, sakin bir şekilde yaşamayı tercih eden ünlü çift, 2026’ya birlikte "merhaba" dedi.

Bulgaristan’da Romantik Kaçamak

İlişkileri başladığı günden beri merak konusu olan sevgililer, yeni yıl kutlaması için rotayı Bulgaristan’daki popüler bir kayak merkezine çevirdi. Arkadaş gruplarıyla birlikte karın tadını çıkaran aşıklar, hem romantik anlar yaşadı hem de dostlarıyla keyifli akşam yemeklerinde buluştu.

Ulusoy İçin "Ata Toprakları"

Çağatay Ulusoy için bu tatilin anlamı sadece eğlence değil. Baba tarafından Bulgaristan göçmeni olan yakışıklı oyuncu, köklerine olan bağlılığını geçtiğimiz yaz aylarında Bulgaristan vatandaşlığı alarak resmileştirmişti. 2026'nın ilk günlerini ata topraklarında karşılayan Ulusoy’a, sevgilisi Aslıhan Malbora eşlik etti.

10. Ayda Tam Gaz Devam

Dizi setindeki arkadaşlıkları kısa sürede büyük bir aşka dönüşen ikilinin, 10 ayı geride bırakmalarına rağmen ilk günkü heyecanlarını korudukları görüldü. Sosyal medyada çok fazla paylaşım yapmasalar da, kayak merkezinden sızan kareler hayranlarını heyecanlandırmaya yetti.



