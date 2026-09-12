Van'daki Düğün Soruşturması: Polis Çağla Öz'ün Peşine Düştü

Eşi cezaevine gönderilen fenomen Çağla Öz'ün annesi gözaltına alınırken polis ekipleri adresinde bulunamayan firari gelin için geniş çaplı arama başlattı.

Van'daki Düğün Soruşturması: Polis Çağla Öz'ün Peşine Düştü
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-09-2026 13:46

Van’da gerçekleştirilen şatafatlı düğün töreninin ardından başlatılan kara para aklama soruşturması genişleyerek devam ediyor. Sosyal medyada "Vanlı Kara Haydar" adıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan’ın cezaevine gönderilmesinin ardından adli makamlar fenomen Çağla Öz Tançalan hakkında da gözaltı kararı çıkardı. Emniyet birimleri adresinde bulunamayan ve kaçtığı belirlenen ünlü gelini yakalamak amacıyla geniş kapsamlı bir arama çalışması başlattı.

Gözaltı Kararı Çıkan Fenomen Aranıyor

Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen dosya kapsamında güvenlik güçleri paylaştığı abartılı takı videolarıyla ünlenen Çağla Öz’ün izini sürüyor. Savcılık talimatıyla harekete geçen asayiş ekipleri şüphelinin saklanabileceği muhtemel adresleri mercek altına aldı. Hakkındaki yakalama kararına rağmen güvenlik güçlerine teslim olmayan fenomen ismin kaçış güzergahlarını kapatmak isteyen ekipler sınır kapılarındaki denetimleri artırdı. Siber suç birimleri ise dijital ayak izlerini ve iletişim kanallarını inceleyerek aranan şüphelinin yerini saptamaya çalışıyor.

Aile Fertlerine Uzanan MASAK Operasyonu

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan kapsamlı mali inceleme raporu soruşturmanın yönünü aile bireylerine çevirdi. Şüpheli banka hareketlerini ve kaynağı açıklanamayan nakit transferlerini mercek altına alan müfettişler elde edilen somut bulguları adli makamlara aktardı. Bilgiler doğrultusunda düğmeye basan polis ekipleri Çağla Öz’ün annesi N.O.’yu İstanbul’da düzenlediği operasyonla yakaladı. Eş zamanlı baskınlar gerçekleştiren ekipler dosyadaki bir diğer şüpheli M.S.T.’yi ise Van’ın Muradiye ilçesinde gözaltına aldı.

Şaşaalı Düğünden Cezaevine

Soruşturma sürecini Van’da yapılan ve internet ortamında milyonlarca izlenmeye ulaşan gösterişli düğün görüntüleri tetikledi. Gelin Çağla Öz’ün ellerini, parmaklarını ve tırnaklarını dahi kapatan altın şahmeranlar kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Görüntülerin ardından harekete geçen savcılık damat Tançalan'ı "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk etti. Nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından cezaevine gönderilen şüpheli damat ifadesinde merasimde sergilenen tüm altınların kiralık olduğunu öne sürdü. Adli birimler firari Çağla Öz’ü yakalayarak organize para trafiğindeki karanlık noktaları tamamen aydınlatmayı amaçlıyor.

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