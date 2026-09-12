18 Eylül'de Ekrana Gelecek Olan Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Sezon Afişi Paylaşıldı

Show TV ekranlarının 18 Eylül'de ekrana gelecek fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 5. sezonu öncesinde merakla beklenen yeni afişini izleyiciye sundu.

18 Eylül'de Ekrana Gelecek Olan Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Sezon Afişi Paylaşıldı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-09-2026 13:55

Show TV ekranlarında cuma akşamlarının reyting dengesini belirleyen Kızılcık Şerbeti merakla beklenen beşinci yayın dönemine adım atıyor. Yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği Gold Film imzalı dizi yeni sezon öncesinde izleyicilerin beğenisine sunulan resmi tanıtım afişiyle sosyal medyada büyük ses getirdi. İlk bölümünden itibaren ekran başındaki kitleyi sürükleyici olay örgüsüyle yakalayan yapım yayınlanan görsel tasarımıyla yeni dönemdeki dramatik çatışmaların ilk işaretlerini verdi.

18 Eylül Cuma Günü Seyirciyle Buluşuyor

Ekranların fenomen haline gelen projesi 18 Eylül Cuma akşamı saat 20.00’de beşinci sezonunun açılışını yapacak. Yaz tatilinin ardından sete dönen yapım ekibi hikayenin dinamizmini artıracak sürpriz gelişmelerle sezona hızlı bir giriş yapmayı hedefliyor. Tanıtım görselinde yer alan karakter yerleşimleri ve estetik kompozisyon dizinin sadık takipçileri tarafından titizlikle incelendi. Cuma günleri televizyon izleyicisini ekrana bağlayan yapım yeni yayın takviminde de zirvedeki yerini koruma kararlılığını sergiliyor.

Usta Senaristler ve Güçlü Reji

Başarılı projenin mutfağında televizyon sektörünün tecrübeli isimleri yer alıyor. Dizinin toplumsal gerçekleri ustalıkla işleyen senaryosunu Melis Civelek ile Zeynep Gür kaleme alıyor. Hikayenin ritmini ve görsel dilini her dönem taze tutmayı başaran yapımın yönetmen koltuğunda ise Özgür Sevimli oturuyor. Senaryo ekibinin oluşturduğu derinlikli karakterler ve usta rejinin sağladığı akıcı anlatım projenin beşinci yılında da aynı heyecanla devam edeceğinin teminatı olarak görülüyor.

Cuma Akşamlarının Vazgeçilmez Ekran Klasiği

Yayınlandığı ilk günden itibaren hem televizyon reytinglerinde hem dijital platformlarda izlenme rekorları kıran yapım Türk televizyon tarihinin en istikrarlı projelerinden biri haline geldi. Aile kurumunun iç dinamiklerini ve farklı yaşam tarzlarının kesişim noktalarını mercek altına alan dizi yeni bölümleriyle cuma rekabetini yeniden canlandıracak. Tanıtım afişinin yayınlanmasıyla beraber geri sayıma geçen izleyiciler haftaya başlayacak yeni sezon randevusunu sabırsızlıkla bekliyor.

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