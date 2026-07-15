Van'da Simge Sağın Fırtınası! "Aşkın Olayım" Ortalığı İnletti

Van Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne alan Simge Sağın, binlerce hayranıyla unutulmaz bir akşam geçirdi. İpekyolu ilçesindeki Atatürk Kültür Parkı'nı dolduran müzikseverler, sevilen sanatçının şarkılarına gece boyunca hep bir ağızdan eşlik etti. Festival alanındaki coşku daha konser başlamadan hissedilirken, Simge'nin sahneye çıkmasıyla birlikte atmosfer tamamen değişti.

Sevilen Şarkılar Art Arda Geldi

Konser boyunca en sevilen parçalarını seslendiren Simge Sağın, dinleyicilere adeta hit şarkılarla dolu bir müzik şöleni sundu. "Ben Bazen", "Kalpsiz Bir Serseri" ve son yılların en çok konuşulan şarkılarından biri olan "Aşkın Olayım", gecenin en çok alkış alan performansları arasında yer aldı.

Özellikle "Aşkın Olayım" çalmaya başladığında festival alanındaki coşku bir anda zirveye çıktı. Binlerce kişi şarkının sözlerini ezbere söyleyerek Simge'ye eşlik etti ve ortaya oldukça etkileyici görüntüler çıktı.

Telefon Işıkları Geceyi Aydınlattı

Konserin en duygusal anlarından biri ise dinleyicilerin telefon ışıklarını aynı anda açması oldu. Binlerce kişinin oluşturduğu ışık denizi, festival alanına görsel açıdan da unutulmaz bir atmosfer kattı.

Şarkılar boyunca tempo hiç düşmezken, Simge Sağın da sahnedeki enerjisiyle izleyicileri sürekli hareketli tuttu. Seyirciler zaman zaman dans etti, zaman zaman da hep birlikte şarkılar söyleyerek konserin tadını çıkardı.

Festival Coşkusu Devam Ediyor

Van Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen etkinlikler, kente kültür ve sanat açısından büyük hareketlilik kazandırmaya devam ediyor. Simge Sağın konseri de festivalin en yoğun ilgi gören organizasyonlarından biri oldu.

Sanatçının sahne performansı, güçlü sesi ve enerjisi konsere gelenlerden tam not alırken, gece boyunca ortaya çıkan renkli görüntüler sosyal medyada da kısa sürede yayıldı. Vanlı müzikseverler uzun süre alkışlarla destek verdikleri Simge Sağın'a sevgi gösterilerinde bulunurken, konser festivalin en unutulmaz anlarından biri olarak hafızalara kazındı.