Van'da Simge Sağın Fırtınası! "Aşkın Olayım" Ortalığı İnletti

Van Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan Simge Sağın hit şarkılarıyla binlerce hayranını coşturdu. "Aşkın Olayım" performansı geceye damga vurdu.

Van'da Simge Sağın Fırtınası!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-07-2026 15:34

Van Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne alan Simge Sağın, binlerce hayranıyla unutulmaz bir akşam geçirdi. İpekyolu ilçesindeki Atatürk Kültür Parkı'nı dolduran müzikseverler, sevilen sanatçının şarkılarına gece boyunca hep bir ağızdan eşlik etti. Festival alanındaki coşku daha konser başlamadan hissedilirken, Simge'nin sahneye çıkmasıyla birlikte atmosfer tamamen değişti.

Sevilen Şarkılar Art Arda Geldi

Konser boyunca en sevilen parçalarını seslendiren Simge Sağın, dinleyicilere adeta hit şarkılarla dolu bir müzik şöleni sundu. "Ben Bazen", "Kalpsiz Bir Serseri" ve son yılların en çok konuşulan şarkılarından biri olan "Aşkın Olayım", gecenin en çok alkış alan performansları arasında yer aldı.

Özellikle "Aşkın Olayım" çalmaya başladığında festival alanındaki coşku bir anda zirveye çıktı. Binlerce kişi şarkının sözlerini ezbere söyleyerek Simge'ye eşlik etti ve ortaya oldukça etkileyici görüntüler çıktı.

Telefon Işıkları Geceyi Aydınlattı

Konserin en duygusal anlarından biri ise dinleyicilerin telefon ışıklarını aynı anda açması oldu. Binlerce kişinin oluşturduğu ışık denizi, festival alanına görsel açıdan da unutulmaz bir atmosfer kattı.

Şarkılar boyunca tempo hiç düşmezken, Simge Sağın da sahnedeki enerjisiyle izleyicileri sürekli hareketli tuttu. Seyirciler zaman zaman dans etti, zaman zaman da hep birlikte şarkılar söyleyerek konserin tadını çıkardı.

Festival Coşkusu Devam Ediyor

Van Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen etkinlikler, kente kültür ve sanat açısından büyük hareketlilik kazandırmaya devam ediyor. Simge Sağın konseri de festivalin en yoğun ilgi gören organizasyonlarından biri oldu.

Sanatçının sahne performansı, güçlü sesi ve enerjisi konsere gelenlerden tam not alırken, gece boyunca ortaya çıkan renkli görüntüler sosyal medyada da kısa sürede yayıldı. Vanlı müzikseverler uzun süre alkışlarla destek verdikleri Simge Sağın'a sevgi gösterilerinde bulunurken, konser festivalin en unutulmaz anlarından biri olarak hafızalara kazındı.

Benzer Haberler
Anıl Altan'ın Paylaşımı Olay Oldu! Kızları Şov Yaptı Anıl Altan'ın Paylaşımı Olay Oldu! Kızları Şov Yaptı
Danla Bilic'ten Korkutan İtiraf! Danla Bilic'ten Korkutan İtiraf! "Hiçbir Şey Hatırlamıyorum"
Anne Hathaway'den Olay Sözler! Anne Hathaway'den Olay Sözler! "İşe Yaradığına İnanamadık"
Türkan Şoray'ın Kızı Yağmur Ünal'dan Sevgilisine Aşk Dolu Kutlama! Türkan Şoray'ın Kızı Yağmur Ünal'dan Sevgilisine Aşk Dolu Kutlama!
Haluk Levent Gözaltındayken Melek Mosso'dan Çok Konuşulacak Sözler Haluk Levent Gözaltındayken Melek Mosso'dan Çok Konuşulacak Sözler
Aras Aydın'dan Melis Birkan'a Duygulandıran Aşk İlanı! Aras Aydın'dan Melis Birkan'a Duygulandıran Aşk İlanı!
ÇOK OKUNANLAR
Yenikapı'da Manifest Çalkantısı: Mina Solak Sahnede Kameramanla Sert Çarpıştı!
  • 11-07-2026 14:30

Yenikapı'da Manifest Çalkantısı: Mina Solak Sahnede Kameramanla Sert Çarpıştı!

Eşine Bakışları Olay Oldu! Milli Basketbolcu Cedi Osman'dan Ebru Şahin'e Hayranlık Dolu Tavır!
  • 09-07-2026 15:55

Eşine Bakışları Olay Oldu! Milli Basketbolcu Cedi Osman'dan Ebru Şahin'e Hayranlık Dolu Tavır!

Edis Hayaline Kavuştu! Ricky Martin'le Rüya Buluşma
  • 12-07-2026 13:23

Edis Hayaline Kavuştu! Ricky Martin'le Rüya Buluşma

Sahillerde Simge ve İlkay Şencan Rüzgarı! Plajdan Sarmaş Dolaş Aşk Karesi Geldi!
  • 09-07-2026 13:45

Sahillerde Simge ve İlkay Şencan Rüzgarı! Plajdan Sarmaş Dolaş Aşk Karesi Geldi!

Dördüncü Kez Anne Olmaya Hazırlanan Atiye'den Sahnede Ezber Bozan Çıkış!
  • 13-07-2026 10:59

Dördüncü Kez Anne Olmaya Hazırlanan Atiye'den Sahnede Ezber Bozan Çıkış!