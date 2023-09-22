Uzun süredir merakla beklenen yapım 'Atatürk'ten özel bir teaser afiş yayınlandı

Başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli’nin Mustafa Kemal Atatürk’e hayat verdiği dev prodüksiyonlu yapım FOX ekranlarında yayınlanacak TV özel yayınıyla Cumhuriyetin 100 yılı kutlamaları kapsamında 29 Ekim’de seyircisiyle buluşacak.

‘Atatürk’ için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Aras Bulut İynemli’nin Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandırdığı yapımın 29 Ekim’de FOX ekranlarında izleyici ile buluşacak TV’ye özel yayını için bir teaser afiş yayınlandı.

Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin’in oturduğu iki film olarak televizyonda ve sinemalarda yayınlanacak ‘Atatürk’ün yapımını Lanistar Medya, yapımcılığını ise Saner Ayar, Hakan Karamahmutoğlu, Cengiz Çağatay üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Aras Bulut İynemli’nin yanı sıra Songül Öden, Sarp Akkaya, Esra Bilgiç ve Mehmet Günsür gibi değerli isimler yer alıyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda FOX ekranlarında TV’ye özel yayınının hemen ardından iki film olarak 3 Kasım’da ve 5 Ocak’ta sinemalarda vizyona girecek yapım, 2024 yazında bu kez her iki filmiyle FOX ekranlarında izleyicilerle buluşacak.