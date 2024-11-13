Uzun süre ekrana bakmak göz kuruluğu sebebi

Günümüzde bu cihazların kullanımının artmasına bağlı olarak her geçen gün daha fazla mavi ışığa maruz kalındığını belirten Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Dijital cihazları hem yakından hem de uzun süre kullanmak göz yorgunluğuna neden olabilir. Araştırmalar; insanların bu cihazları kullanırken normalden daha az göz kırpma eğiliminde olduklarını gösteriyor. Daha az göz kırpma daha az nem anlamına geldiği için; mavi ışık yayan bir ekrana uzun süre maruz kalmak kuru, yorgun, ağrılı veya tahriş olmuş gözlere ve baş ağrısına yol açıyor” dedi.

2020 yılında Hindistan Oftalmoloji Dergisi'nde yayınlanan bir araştırma, COVID-19 tecritleri sırasında çalışma popülasyonunun yüzde 32,4'ünün günde 9 ila 11 saat mavi ışık yayan bir cihaz kullandığını ortaya koyarak pandemi sırasında insanların çalışma biçimindeki değişikliklerin ekran süresinde önemli bir artışa yol açtığını gözler önüne serdi.

Mavi ışığın diğer görünür ışıkların çoğundan daha kolay dağıldığını ve bunun da mavi ışık alırken gözün odaklanmasını zorlaştırabildiğini açıklayan Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Gözünüz mavi ışığı zayıf odaklanmış görsel statik olarak sindirebilir. Kontrasttaki bu azalma, gözünüzün mavi ışığı işlemesini zorlaştırabilir ve potansiyel olarak göz yorgunluğuna katkıda bulunabilir” dedi.

Akşam saatlerinde mavi ışığa maruz kalınmamalı

Ciltteki ve gözlerdeki ışık sensörlerinin parlak gün ışığının yoğun mavi ışık dalgaları ile, günün bittiğini işaret eden daha sıcak ve kırmızı tonlar arasındaki farkı algılayabildiğini paylaşan Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Etrafınızdaki ışık gün batımıyla azalmaya başladığında, gözlerinizdeki sensörler vücudunuzun uykuyu tetikleyen melatonin hormonunun depolarını serbest bırakmasını sağlar. 2015 yılında yapılan küçük bir araştırma, insanların akşam saatlerinde mavi ışığa maruz kaldıklarında vücutlarının eskisi kadar melatonin salgılamadığını ve uyku döngülerinin geciktiğini veya bozulduğunu ortaya çıkardı” diye konuştu.

Mavi ışık hafızayı ve bilişsel işlevi artırıyor

Mavi ışığa maruz kalmanın sağlık açısından birçok önemli fayda da sağladığını vurgulayan Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Mavi ışık; uyanık kalmaya, hafızayı ve bilişsel işlevi artırmaya ve bazı cilt rahatsızlıklarına yardım eder. 2018'de yapılan bir çalışma, mavi ışığa maruz kalmanın tepki sürenizi uzatabildiğini ve gün içinde performansınız düşük olsa bile uyanıklığı artırabildiğini gösteriyor. Bu nedenle yatmadan önce dijital cihazlarınızı kullanmayı bırakmak veya sarı ışık moduna geçmek en sağlıklı yoldur” şeklinde konuştu.

Mevsimsel depresyon da mavi ışık ile iyileşebiliyor

Mavi ışık terapisinin artık mevsimsel depresyonu hafifletmek için başvurulan tedavilerden biri olduğunun altını çizen Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Araştırmacılar bunun, özellikle antidepresan ilaçlarla birleştirildiğinde mevsimsel olmayan depresyon için de etkili bir tedavi olduğunu ortaya koyuyor” dedi.

Doğru reçeteyle gözlük kullanın

Gözlerin genel sağlığı açısından cihazların ekranlarına uzun süre kısık gözle bakılmasının önerilmediğini söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Görüşünüzü düzeltmek için numaralı gözlük takıyorsanız, gözleriniz ile ekranınız arasındaki mesafeye - ki bu da ideal olarak bir kol boyu mesafedir - uygun bir numaralı gözlük taktığınızdan emin olun” uyarısında bulundu.