Uzi'nin Altın Kelebek tepkisine Aleyna Tilki'den destek geldi!

Ünlü rapçi Uzi sosyal medyadan bir paylaşım yaparak Altın Kelebek Ödül Töreni'ne tepki gösterdi. Spotify'ın verilerine göre Türkiye'de 2022 yılının en çok dinlenen sanatçısı olan UZI, Altın Kelebek için, "Bunca başarımıza rağmen ödül alamadığımız bir sistem" dedi.



İşte Uzi'nin o açıklamaları:



"Bunca başarıya ve kırdığımız kapıya rağmen ödül almadığımız bir sistemde verilen ödüllerin ne kadar önemsiz olduğu hakkında bişeyler yazmama gerek yok kendinize kurduğunuz üç beş piyasasından çıkmanızı umut ediyorum."



ALEYNA TİLKİ'DEN DESTEK!



Uzi'nin bu açıklamalarına ilk destek ise Aleyna Tilki'den geldi. Altın Kelebek'e davet edildiğini ama gitmediğini söyleyen genç popçu, şu ifadeleri kullandı:

"Çok doğru. Orada sen yoksan saçma zaten. Bu yıl en çok kimin dinlendiği belli. Beni de davet ettiler gitmedim, eskisi gibi değil artık…"