Uzak Şehir'in Pakize'si Yaren Güldiken'den İddialı Moda Seçimi: "Etkilenmemek Elde Değil"

Uzak Şehir dizisinin Pakize'si Yaren Güldiken, sosyal medyada siyah takım elbise ceketi altına hiçbir şey giymeden verdiği cesur pozlarla gündem oldu. Hayranları oyuncuya "Etkilenmemek elde değil" yorumlarıyla tepki gösterdi.

Yayın Tarihi : 12-12-2025 16:25

Uzak Şehir dizisinde canlandırdığı Pakize karakteriyle bu sezonun en çok konuşulan oyuncularından biri olan Yaren Güldiken, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü isim, son olarak verdiği cesur pozlarla dikkat çekti.

Siyah Takım Elbisede İddialı Tercih

Paylaştığı iddialı karelerle sıkça adından söz ettiren Yaren Güldiken, bu kez siyah bir takım elbise ile objektif karşısına geçti. Başarılı oyuncu, takım elbise ceketinin içine hiçbir şey giymemesiyle dikkatleri üzerine çekti.

Cesur tarzıyla hayranlarının büyük ilgisini toplayan Yaren Güldiken'e sosyal medyadan kısa sürede yüzlerce yorum yağdı:

  • "Etkilenmemek elde değil"

  • "Harika görünüyorsun"

Ünlü oyuncu, bu iddialı duruşu ve tarzıyla takipçilerinden tam not almayı başardı.

