Uzak Şehir'in Pakize'si Yaren Güldiken Annesini Paylaştı, Sosyal Medya Yıkıldı!

Uzak Şehir dizisinde 'Pakize' karakterine hayat veren Yaren Güldiken, Anneler Günü'nde annesiyle fotoğraflarını paylaştı. Güzel oyuncunun annesiyle benzerliği dikkatlerden kaçmadı, sosyal medyada yorum yağdı.

Yayın Tarihi : 11-05-2026 11:50

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrollerini paylaştığı Uzak Şehir reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Kanal D'de ekrana gelen dizide 'Pakize' karakterini canlandıran Yaren Güldiken de dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Yaren Güldiken hem güzelliği hem de özel hayatıyla gündem oluyor. 

Sosyal Medyada İlgi Görüyor

Uzak Şehir’in Pakize’si Yaren Güldiken, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarıyla da büyük beğeni topluyor. Güzel oyuncunun pozlarına beğeni ve yorum yağıyor. Yaren Güldiken'in Instagram'da 217 bin takipçisi bulunuyor.

Annesini Paylaştı

Instagram'ı aktif kullanan Yaren Güldiken, Anneler Günü vesilesiyle annesiyle pozlarını paylaştı. Fotoğraflar, Instagram'da oldukça ilgi gördü. Ayrıca güzel oyuncunun annesiyle olan benzerliği de dikkatlerden kaçmadı. İkilinin fotoğraflarına yorum yağarken en dikkat çeken yorum ise "Ablası sandım" oldum.

İşte sosyal medyada yapılan bazı yorumlar:

- Sizin anneniz mi, inanamıyorum.. maşallah size
- Ablası sandım.
- Canım yanlış anlamışsın Ablalar Günü değil, bugün Anneler Günü.
- Seviyorum sizi...
- Işıldayan gözleriniz hiç solmasın Anneler Günü'nüzü kutluyorum.
- Annenize ne kadar da çok benziyorsunuz...
- Maşallah size.


Yaren Gültiken Kimdir?

1998 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Yaren Güldiken, Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun oldu. 

Yaren Güldiken Hangi Dizilerde Oynadı?

Yaren Güldiken, oyunculuğa ilk adımı reklam filmleriyle oldu. Oyuncu kariyerinin başında reklam filmlerinde küçük roller üstlendi. Fakat asıl çıkışını ise 2021 yılında ekrana gelen "Hiç" adlı dizideki Doğa karakteriyle gerçekleştirdi. Genç oyuncu, şimdilerde Uzak Şehir dizisinde Pakize karakterine hayat veriyor. Oyuncu, Uzak Şehir'de gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiriyor.
 

