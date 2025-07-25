'Uzak Şehir'in 'Pakize'si mayosuyla ağaca tırmanıp gönderme yaptı

Yaren Güldiken, Datça tatilinden paylaştığı mayolu ağaç pozu ve anlamlı notuyla gündeme geldi. Burak Deniz’e gönderme mi yaptı?

'Uzak Şehir'in 'Pakize'si mayosuyla ağaca tırmanıp gönderme yaptı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-07-2025 12:15

Kanal D ekranlarında yayınlanan “Uzak Şehir” dizisinin sevilen karakteri Pakize’ye hayat veren Yaren Güldiken, sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Şu sıralar Datça’da tatil yapan oyuncu, mayosuyla ağaca tırmanarak verdiği poz ve altına yazdığı notla gündem oldu.

Aşk İddiaları Yeniden Alevlendi

Yaren Güldiken’in meslektaşı Burak Deniz ile aşk yaşadığı yönündeki iddialar magazin gündeminde geniş yer bulmuştu. Güldiken’in son tatil pozuna düştüğü anlamlı sözler, bu iddialara bir gönderme olarak yorumlandı. Oyuncunun takipçileri, paylaşımdaki sözlerin Deniz’e mesaj niteliğinde olabileceğini belirtti.

“Dünya Kimsenin Etrafında Dönmüyor”

Ünlü oyuncunun sosyal medyadan paylaştığı o dikkat çekici not şu şekildeydi:
“Doğa bana aidiyetimi hatırlatırken, zerre kadar oluşumu da hatırlatıyor hep. Dünya senin etrafında dönmüyor diyor; ne övülürken ne yerilirken. Size de iyi gelsin, dünya kimsenin etrafında dönmüyor. Tabii arzunuz tam tersinin olması değilse.”

Bu ifadeler, Güldiken’in hem kendi içsel yolculuğunu hem de hayat felsefesini yansıtırken, aynı zamanda Burak Deniz’e bir gönderme olabileceği yönünde yorumlandı.

Tatil Kareleri Beğeni Yağmuruna Tutuldu

Datça’nın büyüleyici doğasında tatil yapan Yaren Güldiken, paylaştığı karelerle hayranlarından yoğun ilgi gördü. Mayolu pozları ve samimi notları, kısa sürede binlerce beğeni topladı. Sosyal medyada gündem olan oyuncu, hem tatil tarzıyla hem de cesur paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

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