Uzak Şehir'in Kadir'i Burak Şafak'ın Değişimi Ağızları Resmen Açık Bıraktı!

Uzak Şehir dizisinde canlandırdığı Kadir Yolcu karakteriyle son dönemde adından sıkça söz ettiren Burak Şafak bu defa oyunculuğunun yanına radikal değişimini de ekledi. Fazla kilolarına veda edip iğne ipliğe dönen ünlü oyuncunun son hali sosyal medyanın diline düştü.

Kariyerine internet fenomenine dönüşen Sıfır Bir dizisindeki Cabbar rolüyle fırtına gibi bir giriş yapmıştı. O doğal halleri ve sert mizacıyla kısa sürede hatırı sayılır bir hayran kitlesi edindi. Sonrasında da Alparslan: Büyük Selçuklu, Dengeler: Biri Olmak ve Ölümlü Dünya 2 gibi ses getiren işlerle yoluna devam etti.

Cem Yılmaz Müjdeyi Vermişti: Rendroy Benzetmesi

Hatırlarsanız usta komedyen Cem Yılmaz merakla beklenen yeni filmi GORA 4 GORA kadrosuna Burak Şafak'ı da dahil ettiklerini duyurmuştu geçtiğimiz aylarda. Yılmaz'ın "Hayırlı olsun sevgili kardeşim Burak Şafak. GORA Askeri İthalat Birimi tarafından KA-ÇI-RIL-DIIIN" notuyla yaptığı paylaşım epey konuşulmuştu.

Hatta oyuncunun merhum Erdal Tosun'un hafızalara kazınan Rendroy karakterine olan benzerliği de gözlerden kaçmamıştı.

Yeni Rol İçin mi Kilo Verdi?





Ekranın sert ve karizmatik rollerde aranan ismi olan Şafak'ın internete düşen son fotoğrafları ise görenleri bayağı şaşırttı. Hafızalardaki o daha kalıplı ve kilolu halinden eser kalmayan oyuncunun bayağı bir kilo verdiği ve yüz hatlarının iyice ortaya çıktığı görülüyor.

Görüntüleri gören takipçileri "Bu gerçekten o mu?", "Bambaşka biri olmuş resmen" diyerek şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Oyuncuların yeni projeler için bu tarz keskin fiziksel değişimlere gitmesine alışığız artık. Ancak Burak Şafak'ın bu yeni fit görüntüsünün GORA 4 GORA filmindeki rolü için mi yoksa sürpriz başka bir proje için mi olduğu henüz net değil. Bakalım ilerleyen günlerde göreceğiz.