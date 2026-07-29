Bahar Dizisiyle Parlayan Alisa Sezen Sever Kimdir?

Henüz altı yaşındayken kamera karşısına geçen Alisa Sezen Sever, yıllar içinde pek çok dizi ve filmde rol aldı. Genç oyuncunun geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan proje ise Umay Yavuzoğlu karakterine hayat verdiği "Bahar" oldu.

Bahar dizisiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşsa da genç oyuncunun kamera karşısındaki serüveni çok daha eskiye dayanıyor. Çocuk yaşta setlerle tanışan Sever’in kariyerinde farklı türlerde pek çok yapım bulunuyor.

Henüz Altı Yaşındayken Kamera Karşısına Geçti

1 Temmuz 2006’da İstanbul’da dünyaya gelen Alisa Sezen Sever, oyunculuğa oldukça erken yaşta başladı. İlk kez 2012 yılında yayımlanan "Hayatımın Rolü" dizisinde kamera karşısına geçen Sever, yapımda Ecenaz karakterini canlandırdı.

Erken yaşta profesyonel set ortamıyla tanışması, oyunculuk deneyimini küçük yaşlardan itibaren geliştirmesine imkân verdi. Sever, çocuk oyuncu olarak başladığı kariyerini yıllar içinde farklı televizyon, sinema ve dijital platform projeleriyle sürdürdü.

Çok Sayıda Yapımda Deneyim Kazandı

Alisa Sezen Sever, kariyerinin ilk yıllarında "Muhteşem Yüzyıl", "Fatih Harbiye", "Güllerin Savaşı" ve "Evli ve Öfkeli" gibi yapımlarda rol aldı. Ardından "Sahipli", "Keşke Hiç Büyümeseydik" ve "Topal Şükran’ın Maceraları" projelerinde izleyici karşısına çıktı.

Genç oyuncu, TRT 1’de yayımlanan "Tozkoparan İskender" dizisi ve dijital platformda gösterilen "Tozkoparan İskender: Gölge" ile çocuk ve genç izleyiciler arasında tanınırlığını artırdı. 2022’de yayımlanmaya başlayan "Sipahi" dizisindeyse Ece Çetin karakterine hayat verdi. Televizyon çalışmalarının yanında farklı reklam ve katalog çekimlerinde de yer aldı.

Umay Karakteri İle İzleyicinin Beğenisini Kazandı

Bahar dizisinde canlandırdığı Umay Yavuzoğlu karakteri, aile içi çatışmaları ve duygusal yanıyla sezon boyunca çok konuşuldu. Alisa Sezen Sever, samimi ve gerçekçi yorumuyla âdeta karakterle bütünleşti. Özellikle duygu yoğunluğu yüksek sahnelerde performansıyla beğeni topladı. Karakterin yaşadığı gelişmeler sosyal medyada da yakından takip edildi. Dizinin ikinci sezon açılışında Umay karakteri, X’in gündem listesinde sekiz saatten uzun süre yer aldı.

Gelecek Projeleri Şimdiden Merak Konusu Oldu

Kariyerinde yükselişini sürdüren genç oyuncu Alisa Sezen Sever, kariyerinin başında yer aldığı önemli yapımlardaki başarılı oyunculuk performansıyla yapımcıların radarına girdi. Baharın ardından hangi projelerde yer alacağı da merak konusu oldu. Oyunculuk kariyerindeki başarısıyla yükselen genç yetenek, adından daha uzun yıllar söz ettireceğe benziyor.