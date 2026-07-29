Dilan Polat'ın Ardından Bu Kez Engin Polat! Mahkemeden Yeni Erişim Engeli Kararı

Dilan Polat'ın ardından Engin Polat'ın da Instagram hesabı kamu düzeni gerekçesiyle mahkeme kararıyla erişime kapatıldı.

Dilan Polat'ın Ardından Bu Kez Engin Polat! Mahkemeden Yeni Erişim Engeli Kararı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-07-2026 15:12

Türkiye gündemini uzun süredir meşgul eden Polat ailesiyle ilgili yargı kanadından yeni ve çarpıcı bir haber daha geldi. Dilan Polat'ın sosyal medya hesaplarına getirilen kısıtlamaların ardından bu kez eşi Engin Polat için mahkeme kararı çıkarıldı. Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi başvurusu üzerine Engin Polat'ın Instagram hesabına erişim engeli getirilmesine hükmetti.

Saldırı Sonrası Sessizliğe Gömülmüşlerdi

Polat ailesi geçtiğimiz günlerde yaşanan trajik bir olayla yeniden kamuoyunun odak noktası haline gelmişti. Engin Polat'ın kuzeni ve aynı zamanda ailenin yakın korumalığını üstlenen Can Polat 3 Haziran'da İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı beldesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Yaşanan bu kanlı olayın ardından aile bir süre gözlerden ve kamuoyundan uzak durmayı seçmiş bu süreçte Dilan Polat'ın da sosyal medya hesaplarına erişim kısıtlaması getirilmişti.

Bakanlık Talep Etti, Mahkeme Onayladı

Eşinin ardından Engin Polat'ın dijital varlığı için de düğmeye basıldı. Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebini yerinde bularak 28 Temmuz 2026 tarihli kararıyla Engin Polat'a ait Instagram hesabını erişime kapattı. Kararın 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun'un 8/A maddesi kapsamında alındığı açıklandı.

Gerekçe: Kamu Düzeni Ve Milli Güvenlik

Söz konusu kararın detaylarında ise dikkat çekici maddeler yer aldı. Mahkeme ilamında erişim engelinin gerekçesi olarak; suç işlenmesinin önlenmesi milli güvenliğin korunması ve kamu düzeninin sağlanması esas alındı. Alınan bu bağlayıcı karar doğrultusunda Engin Polat'ın resmi Instagram hesabına Türkiye sınırları içerisinden erişim resmen durduruldu.

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