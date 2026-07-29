Sevdam Karadeniz Dizisinde Flaş Gelişme! Damlasu İkizoğlu Kadrodan Ayrıldı!

Trabzon'un o kendine has atmosferinde çekimleri devam eden ve yeni sezonun iddialı işleri arasında gösterilen Sevdam Karadeniz dizisinde işler biraz karıştı. NOW ekranlarında yayınlanacak olan Mia Yapım imzalı projenin kadrosunda tam çekimler hız kazanmışken sürpriz bir ayrılık yaşandı.

Yapımcı Banu Akdeniz ve ekibinin üzerinde uzun süredir titizlikle çalıştığı dizide kadın başrol oyuncusuyla yollar ayrıldı.

İstanbul Çekimleri bitti Ayrılık Kararı Geldi

Dizide ana karakter Zeyşan Yeniceli'ye hayat vermek için el sıkışan genç oyuncu Damlasu İkizoğlu ekibe erken veda etti. İstanbul'daki ilk etap çekimlerinin tamamlanmasının ardından alınan bu karar set ekibine de sürpriz oldu.

Tam da hikayenin asıl kalbi olan Trabzon sahnelerine geçileceği sırada gelen bu haber kısa sürede dizi kulislerinin en çok konuşulan konusu haline geldi.

Yeni Zeyşan İçin Görüşmeler Jet Hızıyla Başladı

Başrol oyuncusunun projeden ayrılmasıyla birlikte yapım şirketi Mia Yapım da elini çabuk tutmak zorunda kaldı. Karadeniz'in o sert ve güçlü hikayesini sırtlayacak olan Zeyşan karakteri için yeni bir isim arayışı başladı.

Çekim takviminin aksamasını istemeyen Banu Akdeniz ve ekibi vakit kaybetmeden kulislerde adı geçen başka başarılı kadın oyuncularla masaya oturdu.

Trabzon Seti Yeni Başrolünü Bekliyor

Karakteri kimin canlandıracağı henüz netleşmiş değil ama yapım ekibinin görüşmeleri son aşamaya getirdiği konuşuluyor. Karadeniz'deki set ekibi ise yeni başrol oyuncusu belirlenir belirlenmez çekimlere kaldığı yerden devam edecek. Bakalım Zeyşan karakteri için kiminle el sıkışılacak...