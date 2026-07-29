Temmuz Sıcağında Kat Kat Giyinen Gülşen'in Kombini Dillere Düştü!

Pop müziğin sevilen ismi Gülşen temmuz sıcağında Nişantaşı'nda kat kat ve kalın kıyafetleriyle görüntülendi. Ünlü sanatçının kombini gündem oldu.

Temmuz Sıcağında Kat Kat Giyinen Gülşen'in Kombini Dillere Düştü!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-07-2026 14:33

Türk pop müziğinin en üretken ve başarılı isimlerinden Gülşen yıllardır hit şarkıları kadar ezber bozan tarzı ve iddialı sahne kostümleriyle de magazin gündeminden düşmüyor. Müzik kariyeri boyunca Of Of, Bangır Bangır, Yatcaz Kalkcaz Ordayım ve Bir İhtimal Biliyorum gibi Türk pop tarihine damga vuran eserlere imza atan usta sanatçı bu kez sahnede değil, Nişantaşı sokaklarındaki beklenmedik görünümüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Sahnedeki Cesur Kostümler Yerini Kat Kat Parçalara Bıraktı

Konserlerinde tercih ettiği cesur, transparan ve iddialı tasarımlarla her daim modaya yön veren ve zaman zaman eleştirilerin zaman zaman da büyük övgülerin odağı olan ünlü şarkıcı bu defa tam tersi bir tarzla objektiflere takıldı. Yaz sezonunun ortasında temmuz ayının kavurucu ve bunaltıcı sıcaklarında Nişantaşı'nda görüntülenen Gülşen'in günlük stili görenleri adeta şaşkına çevirdi.

Nişantaşı Sokaklarında Kış Modası

Sıcak havalar nedeniyle herkesin ince ve serin tutan kıyafetler tercih ettiği günlerde Gülşen; kat kat ve oldukça kalın parçalardan oluşan sokak kombiniyle boy gösterdi. Yüzünü ve gözlerini kapatan büyük boy güneş gözlükleriyle tarzını tamamlayan güzel popçu temmuz sıcağına tezat oluşturan bu giyim tercihiyle sosyal medyanın en çok konuşulan başlıkları arasına girdi. Alışılmış iddialı sahne imajının aksine sokak stilinde kış modasını aratmayan bu kat kat görünüm kısa sürede kullanıcıların yorum yağmuruna tutuldu.

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