Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal’dan Budapeşte Şovu!

Uzak Şehir'in yıldızı Sinem Ünsal yeni sezon çekimleri için bulunduğu Budapeşte’den pozlarını paylaştı. Oyuncunun kareleri kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal’dan Budapeşte Şovu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-09-2026 22:49

“Uzak Şehir” dizisinde Alya Albora karakterine hayat veren Sinem Ünsal yeni sezon çekimleri için bulunduğu Budapeşte’den yaptığı paylaşımlarla yine sosyal medyanın dikkatini çekti.

33 yaşındaki oyuncu şehirde geçirdiği anlardan birkaç kareyi takipçileriyle paylaştı. Ünsal’ın doğal ve şık tarzıyla verdiği pozlar kısa sürede büyük ilgi gördü. Takipçileri güzel oyuncunun paylaşımının altını yorum ve beğenilerle doldurdu.

Alya’dan Sonra Sinem Ünsal

Sinem Ünsal “Uzak Şehir”de canlandırdığı Alya karakteriyle kariyerinde önemli bir çıkış yakaladı. Dizinin geniş bir izleyici kitlesine ulaşmasıyla birlikte oyuncunun sosyal medyadaki popülerliği de iyice arttı.

Instagram’da 3,9 milyon takipçisi bulunan Ünsal yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündeme geliyor. Özellikle doğal pozları ve günlük hayatından kareleri takipçileri tarafından yakından takip ediliyor.

Budapeşte Pozlarına Beğeni Yağdı

Üçüncü sezonun ilk bölümlerinin çekimleri için Budapeşte’de bulunan Ünsal bu kez de şehirden yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin karşısına çıktı. Fotoğraflarda enerjik ve keyifli haliyle dikkat çeken oyuncuya kısa sürede çok sayıda beğeni geldi.

Takipçileri Ünsal’ın tarzını ve pozlarını oldukça beğenirken yorumlarda güzel oyuncuya övgüler yağdırdı.

Formunu Koruyor

Sağlıklı yaşamına dikkat ettiği bilinen Sinem Ünsal fit görüntüsüyle de yine gözlerden kaçmadı. Budapeşte sokaklarında verdiği pozlarda formda haliyle dikkat çeken oyuncu sosyal medyadan gelen yoğun ilgiyi bir kez daha topladı.

Ünsal’ın Budapeşte paylaşımları yeni sezon heyecanının yanı sıra oyuncunun hayranları arasında da ayrı bir hareketlilik yarattı.

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