Aşk-ı Memnu’nun Arsen Hala’sı Gülsen Tuncer Hayatını Kaybetti!

Aşk-ı Memnu'nun Arsen Hanım’ı Gülsen Tuncer 81 yaşında hayatını kaybetti.

Aşk-ı Memnu’nun Arsen Hala’sı Gülsen Tuncer Hayatını Kaybetti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-09-2026 23:46

“Aşk-ı Memnu” dizisinde Arsen Hanım karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Gülsen Tuncer’den acı haber geldi. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Tuncer’in 81 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi. Oyuncunun vefatı sanat dünyasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.

Üstelik Tuncer’in sağlık durumuyla ilgili kötü haberin duyulmasının üzerinden henüz bir hafta geçmişti. Film-San Vakfı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada oyuncunun durumunun iyi olmadığını belirtmiş ve sevenlerinden dua istemişti.

Hastalığıyla İlgili İddialar Gündeme Gelmişti

Tuncer’in rahatsızlığıyla ilgili son günlerde çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Bazı haberlerde usta oyuncunun beyninde tümör bulunduğu konuşma ve yazma yetisini kaybettiği öne sürülmüştü.

Ancak ailesi veya doktorları tarafından hastalığın detaylarıyla ilgili kapsamlı bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle söz konusu iddiaları kesin bilgi olarak değerlendirmek mümkün değildi. Ne yazık ki beklenen güzel haber gelmedi ve Gülsen Tuncer hayatını kaybetti.

Arsen Hala Olarak Hatırlanacak

Gülsen Tuncer özellikle “Aşk-ı Memnu” dizisinde canlandırdığı Arsen Hanım karakteriyle geniş bir izleyici kitlesinin hafızasına yerleşmişti. Adnan Bey’in ablası Nihal ve Bülent’in halası olan Arsen Hanım dizinin unutulmayan karakterleri arasında yer aldı.

Ancak Tuncer’in sanat hayatı yalnızca bu rolle sınırlı değildi. 1968’de profesyonel tiyatroya başlayan oyuncu yarım asrı aşan kariyerinde tiyatro, sinema ve televizyon projelerinde yer aldı.

Benzer Haberler
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’dan Aşk Dolu Hamle! Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’dan Aşk Dolu Hamle!
Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal’dan Budapeşte Şovu! Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal’dan Budapeşte Şovu!
Defne Samyeli Tatile Doymadı! Bikinili Kareleri Yine Gündemde Defne Samyeli Tatile Doymadı! Bikinili Kareleri Yine Gündemde
Kadir İnanır’ın Mirasında Kriz! Jülide Kural İlk Kez Konuştu Kadir İnanır’ın Mirasında Kriz! Jülide Kural İlk Kez Konuştu
Hande Erçel’in Reklam Kazancı Gündem Oldu! Hande Erçel’in Reklam Kazancı Gündem Oldu!
Büşra Pekin’in Yeni Dizisi Belli Oldu! Komedi Bombası Geliyor Büşra Pekin’in Yeni Dizisi Belli Oldu! Komedi Bombası Geliyor
ÇOK OKUNANLAR
Alaçatı'yı Yaktı Geçti! İpek Filiz Yazıcı'nın İddialı Tatil Tarzına Beğeni Yağdı
  • 16-09-2026 09:32

Alaçatı'yı Yaktı Geçti! İpek Filiz Yazıcı'nın İddialı Tatil Tarzına Beğeni Yağdı

Mehmed Fetihler Sultanı'na Flaş Transfer! Onur Yenidünya Kadroya Katıldı
  • 15-09-2026 12:30

Mehmed Fetihler Sultanı'na Flaş Transfer! Onur Yenidünya Kadroya Katıldı

Türk Tiyatrosunun Acı Kaybı! Usta Oyuncu Münir Canar Yaşamını Yitirdi
  • 17-09-2026 10:18

Türk Tiyatrosunun Acı Kaybı! Usta Oyuncu Münir Canar Yaşamını Yitirdi

ATV'nin İddialı Dizisi Güneşin Doğduğu Yer'de Sezona Damga Vuracak Büyük Aşk!
  • 14-09-2026 14:35

ATV'nin İddialı Dizisi Güneşin Doğduğu Yer'de Sezona Damga Vuracak Büyük Aşk!

Kaan Yıldırım Toronto'yu Salladı! Siyah-Beyaz Karelerine Beğeni Yağdı
  • 17-09-2026 14:00

Kaan Yıldırım Toronto'yu Salladı! Siyah-Beyaz Karelerine Beğeni Yağdı