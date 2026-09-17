Aşk-ı Memnu’nun Arsen Hala’sı Gülsen Tuncer Hayatını Kaybetti!

“Aşk-ı Memnu” dizisinde Arsen Hanım karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Gülsen Tuncer’den acı haber geldi. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Tuncer’in 81 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi. Oyuncunun vefatı sanat dünyasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.

Üstelik Tuncer’in sağlık durumuyla ilgili kötü haberin duyulmasının üzerinden henüz bir hafta geçmişti. Film-San Vakfı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada oyuncunun durumunun iyi olmadığını belirtmiş ve sevenlerinden dua istemişti.

Hastalığıyla İlgili İddialar Gündeme Gelmişti

Tuncer’in rahatsızlığıyla ilgili son günlerde çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Bazı haberlerde usta oyuncunun beyninde tümör bulunduğu konuşma ve yazma yetisini kaybettiği öne sürülmüştü.

Ancak ailesi veya doktorları tarafından hastalığın detaylarıyla ilgili kapsamlı bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle söz konusu iddiaları kesin bilgi olarak değerlendirmek mümkün değildi. Ne yazık ki beklenen güzel haber gelmedi ve Gülsen Tuncer hayatını kaybetti.

Arsen Hala Olarak Hatırlanacak

Gülsen Tuncer özellikle “Aşk-ı Memnu” dizisinde canlandırdığı Arsen Hanım karakteriyle geniş bir izleyici kitlesinin hafızasına yerleşmişti. Adnan Bey’in ablası Nihal ve Bülent’in halası olan Arsen Hanım dizinin unutulmayan karakterleri arasında yer aldı.

Ancak Tuncer’in sanat hayatı yalnızca bu rolle sınırlı değildi. 1968’de profesyonel tiyatroya başlayan oyuncu yarım asrı aşan kariyerinde tiyatro, sinema ve televizyon projelerinde yer aldı.