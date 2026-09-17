Defne Samyeli Tatile Doymadı! Bikinili Kareleri Yine Gündemde

Defne Samyeli yaz sezonu bitmek üzere olsa da tatil keyfinden vazgeçmiyor. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan 54 yaşındaki ünlü isim tatilden peş peşe yeni kareler paylaşmaya devam ediyor.

Son olarak bikinisiyle verdiği pozları takipçileriyle paylaşan Samyeli yine dikkatleri üzerine çekti. Fit görüntüsüyle öne çıkan ünlü sunucunun paylaşımlarına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Bikinili Pozları Gündem Oldu

Yazın son günlerini değerlendiren Defne Samyeli tatil kareleriyle adeta sezonu uzattı. Bikinili pozlarıyla objektif karşısına geçen Samyeli formda görüntüsüyle takipçilerinden tam not aldı.

Ünlü ismin paylaşımlarında özellikle fiziği dikkat çekerken sosyal medya kullanıcıları da beğenilerini ve övgülerini yorumlarda dile getirdi. Samyeli’nin enerjik görünümü tatilin ona çok iyi geldiğini bir kez daha gösterdi.

Formunu Nasıl Koruyor?

İki çocuk annesi olan Defne Samyeli yıllardır fit görüntüsüyle magazin dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri. Sağlıklı beslenmeye ve düzenli spora önem veren Samyeli bunu sosyal medya paylaşımlarına da yansıtıyor.

54 yaşında olmasına rağmen formundan ödün vermeyen ünlü isim zaman zaman spor rutini ve yaşam tarzıyla da gündeme geliyor. Samyeli’nin genç görünümü ve enerjisi takipçilerinin de sık sık yorum konusu oluyor.

Sosyal Medyada İlgi Büyük

Instagram’ı aktif şekilde kullanan Samyeli’nin takipçi sayısı da 1 milyonun üzerinde. Tatilden yaptığı son paylaşımlar da bu yoğun ilgiyi bir kez daha gösterdi.

Yaz sezonuna henüz veda etmeyen Samyeli’nin tatil pozları sosyal medyada konuşulmaya devam ederken ünlü ismin sezonu ne zaman kapatacağı ise merak konusu.