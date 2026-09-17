Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’dan Aşk Dolu Hamle!

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evlilikleriyle magazin dünyasının sevilen çiftleri arasında yer almaya devam ediyor. 2024 yılında Roma’da dünyaevine giren ikili aradan geçen zamana rağmen mutluluklarını sosyal medyada paylaşmayı sürdürüyor.

Çift özellikle oğulları Fikret Hakan’ın dünyaya gelmesiyle birlikte bambaşka bir heyecan yaşamaya başladı. 1 Nisan 2025’te ilk kez anne ve baba olan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım zaman zaman aile hayatlarından kareleri de takipçileriyle paylaşıyor.

Kaan Yıldırım’dan Yeni Paylaşım

Sosyal medyayı aktif kullanan Kaan Yıldırım 1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yeni fotoğraflarını yayınladı. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Ancak paylaşımın en dikkat çeken kısmı gelen yorumlardan biri oldu. Çünkü Kaan Yıldırım’ın eşi Pınar Deniz fotoğrafın altına kırmızı kalp emojisi bıraktı.

Pınar Deniz’den Kalpli Destek

Pınar Deniz’in eşine yaptığı bu minicik yorum çiftin hayranlarının da gözünden kaçmadı. Ünlü oyuncunun tek bir kırmızı kalp emojisiyle verdiği destek takipçilerin yüzünü güldürdü.

İkilinin sosyal medyada birbirlerine yaptıkları bu tür küçük jestler aralarındaki uyumun da dikkat çekmesine neden oluyor. Özellikle yoğun iş tempolarına rağmen aile hayatlarını gözlerden uzak ve dengeli şekilde sürdürmeleriyle biliniyorlar.

Mutlulukları Oğullarıyla Büyüdü

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım oğulları Fikret Hakan’ın doğumuyla birlikte hayatlarında yeni bir döneme geçti. Pınar Deniz geçtiğimiz günlerde minik oğlunun karelerini de takipçileriyle paylaşmıştı.

Şimdilerde hem kariyerlerine hem aile hayatlarına devam eden çift, yaptıkları küçük paylaşımlarla mutluluklarını göstermeyi sürdürüyor. Kaan Yıldırım’ın son paylaşımına gelen kalpli yorum da bunun en tatlı örneklerinden biri oldu.