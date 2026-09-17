Kadir İnanır’ın Mirasında Kriz! Jülide Kural İlk Kez Konuştu

Kadir İnanır’ın vasiyetnameleriyle ilgili tartışma sürerken gözler bu kez 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural’ın açıklamalarına çevrildi. İnanır’ın farklı yıllarda hazırladığı üç vasiyetnamenin bugün açılması bekleniyordu ancak bazı mirasçılara gerekli tebligatların ulaşmaması nedeniyle süreç 17 Aralık’a ertelendi.

Vasiyetnamelerin içeriği henüz resmi olarak açıklanmış değil. Ancak İnanır’ın mal varlığının büyük bölümünü Jülide Kural’a bıraktığı iddiası gündemde. Bu iddianın ise henüz mahkeme kararıyla kesinleşmediğini belirtmek gerekiyor.

Jülide Kural’dan Dikkat Çeken Açıklama

Tartışmaların merkezindeki Jülide Kural yaşananlarla ilgili konuştu. Kadir İnanır’ın hayatı boyunca ailesine destek olduğunu söyleyen Kural şu aşamada tartışmalara girmek istemediğini belirtti.

İnanır’ın kendi isteğiyle bir vasiyetname hazırladığını vurgulayan Kural, “Buna saygı duymak lazım” dedi. Hukukun devreye gireceğini söyleyen Kural herkesin Kadir İnanır’a yakışan bir dili koruması gerektiğini de ifade etti.

Levent İnanır’dan İrade Tartışması

Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır ise vasiyetnamelerin hazırlandığı döneme ilişkin bazı soru işaretleri olduğunu öne sürdü. İnanır dayısının ağır tedaviler gördüğü dönemde “biraz irade sorunu” yaşadığını söyledi.

Ayrıca 2015’te hazırlanan vasiyetnamenin 2022’de iki kez değiştirildiğini belirten Levent İnanır bu durumun kendileri açısından kafa karıştırıcı olduğunu dile getirdi. Ailede 28 yasal mirasçı bulunduğunu da aktardı.

Gözler 17 Aralık’ta

Şimdi herkes 17 Aralık’ta yapılması beklenen duruşmayı bekliyor. Vasiyetnamelerin içeriğinin ve mirasla ilgili tablonun nasıl şekilleneceği mahkeme sürecinin ardından netlik kazanacak.