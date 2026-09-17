Kadir İnanır’ın Mirasında Kriz! Jülide Kural İlk Kez Konuştu

Kadir İnanır’ın vasiyetleriyle ilgili tartışma büyürken Jülide Kural ilk kez konuştu. Kural “Buna saygı duymak lazım” diyerek dikkat çekti.

Kadir İnanır’ın Mirasında Kriz! Jülide Kural İlk Kez Konuştu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-09-2026 22:03

Kadir İnanır’ın vasiyetnameleriyle ilgili tartışma sürerken gözler bu kez 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural’ın açıklamalarına çevrildi. İnanır’ın farklı yıllarda hazırladığı üç vasiyetnamenin bugün açılması bekleniyordu ancak bazı mirasçılara gerekli tebligatların ulaşmaması nedeniyle süreç 17 Aralık’a ertelendi.

Vasiyetnamelerin içeriği henüz resmi olarak açıklanmış değil. Ancak İnanır’ın mal varlığının büyük bölümünü Jülide Kural’a bıraktığı iddiası gündemde. Bu iddianın ise henüz mahkeme kararıyla kesinleşmediğini belirtmek gerekiyor.

Jülide Kural’dan Dikkat Çeken Açıklama

Tartışmaların merkezindeki Jülide Kural yaşananlarla ilgili konuştu. Kadir İnanır’ın hayatı boyunca ailesine destek olduğunu söyleyen Kural şu aşamada tartışmalara girmek istemediğini belirtti.

İnanır’ın kendi isteğiyle bir vasiyetname hazırladığını vurgulayan Kural, “Buna saygı duymak lazım” dedi. Hukukun devreye gireceğini söyleyen Kural herkesin Kadir İnanır’a yakışan bir dili koruması gerektiğini de ifade etti.

Levent İnanır’dan İrade Tartışması

Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır ise vasiyetnamelerin hazırlandığı döneme ilişkin bazı soru işaretleri olduğunu öne sürdü. İnanır dayısının ağır tedaviler gördüğü dönemde “biraz irade sorunu” yaşadığını söyledi.

Ayrıca 2015’te hazırlanan vasiyetnamenin 2022’de iki kez değiştirildiğini belirten Levent İnanır bu durumun kendileri açısından kafa karıştırıcı olduğunu dile getirdi. Ailede 28 yasal mirasçı bulunduğunu da aktardı.

Gözler 17 Aralık’ta

Şimdi herkes 17 Aralık’ta yapılması beklenen duruşmayı bekliyor. Vasiyetnamelerin içeriğinin ve mirasla ilgili tablonun nasıl şekilleneceği mahkeme sürecinin ardından netlik kazanacak.

Benzer Haberler
Aşk-ı Memnu’nun Arsen Hala’sı Gülsen Tuncer Hayatını Kaybetti! Aşk-ı Memnu’nun Arsen Hala’sı Gülsen Tuncer Hayatını Kaybetti!
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’dan Aşk Dolu Hamle! Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’dan Aşk Dolu Hamle!
Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal’dan Budapeşte Şovu! Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal’dan Budapeşte Şovu!
Defne Samyeli Tatile Doymadı! Bikinili Kareleri Yine Gündemde Defne Samyeli Tatile Doymadı! Bikinili Kareleri Yine Gündemde
Hande Erçel’in Reklam Kazancı Gündem Oldu! Hande Erçel’in Reklam Kazancı Gündem Oldu!
Büşra Pekin’in Yeni Dizisi Belli Oldu! Komedi Bombası Geliyor Büşra Pekin’in Yeni Dizisi Belli Oldu! Komedi Bombası Geliyor
ÇOK OKUNANLAR
Alaçatı'yı Yaktı Geçti! İpek Filiz Yazıcı'nın İddialı Tatil Tarzına Beğeni Yağdı
  • 16-09-2026 09:32

Alaçatı'yı Yaktı Geçti! İpek Filiz Yazıcı'nın İddialı Tatil Tarzına Beğeni Yağdı

Mehmed Fetihler Sultanı'na Flaş Transfer! Onur Yenidünya Kadroya Katıldı
  • 15-09-2026 12:30

Mehmed Fetihler Sultanı'na Flaş Transfer! Onur Yenidünya Kadroya Katıldı

Türk Tiyatrosunun Acı Kaybı! Usta Oyuncu Münir Canar Yaşamını Yitirdi
  • 17-09-2026 10:18

Türk Tiyatrosunun Acı Kaybı! Usta Oyuncu Münir Canar Yaşamını Yitirdi

ATV'nin İddialı Dizisi Güneşin Doğduğu Yer'de Sezona Damga Vuracak Büyük Aşk!
  • 14-09-2026 14:35

ATV'nin İddialı Dizisi Güneşin Doğduğu Yer'de Sezona Damga Vuracak Büyük Aşk!

Kaan Yıldırım Toronto'yu Salladı! Siyah-Beyaz Karelerine Beğeni Yağdı
  • 17-09-2026 14:00

Kaan Yıldırım Toronto'yu Salladı! Siyah-Beyaz Karelerine Beğeni Yağdı