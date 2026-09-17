Hande Erçel’in Reklam Kazancı Gündem Oldu!

Hande Erçel yeni reklam filmi için kamera karşısına geçince adeta bambaşka biri oldu. Genellikle koyu renk saçlarıyla görmeye alıştığımız ünlü oyuncu bu kez uzun platin sarı saçlarıyla dikkat çekti.

Reklam çekiminden paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken Erçel’in yeni hali de takipçilerinin diline düştü. Sarışın görünümüyle oldukça farklı bir tarz deneyen oyuncu yine tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı.

Sarı Saçlarıyla Şaşırttı

Hande Erçel’in reklam projesi için tercih ettiği platin sarı saçlar sosyal medyada birbirinden farklı yorumları da beraberinde getirdi. Kimi takipçileri oyuncunun yeni imajını çok beğenirken kimileri ise koyu saçlı halinin daha çok yakıştığını düşündü.

Erçel’in reklam çekimindeki pozları da kısa sürede sosyal medya hesaplarında paylaşılmaya başladı. Ünlü oyuncunun imaj değişikliği projenin kendisinden bile daha fazla konuşulmuş gibi görünüyor.

Kazancı da Gündem Oldu

Ancak Hande Erçel’in yeni reklamında konuşulan tek şey saçları olmadı. Ünlü oyuncunun bu anlaşmadan 20 milyon TL kazandığı iddiası da magazin gündemine bomba gibi düştü.

Ortaya atılan bu rakam henüz resmi olarak doğrulanmış değil. Yani 20 milyon TL’lik kazanç şimdilik yalnızca bir iddia olarak gündemde. Buna rağmen konuşulan ücret Erçel’in yeni imajı kadar büyük ses getirdi.

Reklam Filmi Merak Ediliyor

Yeni görünümüyle dikkatleri üzerine çeken Hande Erçel’in reklam filmindeki performansı da şimdiden merak konusu oldu. Oyuncunun platin sarı saçlı hali sosyal medyada konuşulmaya devam ederken reklamın yayınlanmasıyla birlikte nasıl bir etki yaratacağı da merakla bekleniyor.