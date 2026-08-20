Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal Atina'yı Salladı! Berk Cankat İle Aşk Pozu

Kanal D ekranlarının iddialı ve reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir'de hayat verdiği Alya karakterindeki başarılı performansıyla adından övgüyle söz ettiren güzel oyuncu Sinem Ünsal bu kez oyunculuk kariyeriyle değil özel hayatıyla gündeme geldi. Başarılı oyuncunun meslektaşı Berk Cankat ile uzun süredir gözlerden uzak ama bir o kadar da dolu dizgin sürdürdüğü mutlu beraberliği tüm hızıyla devam ediyor.

Yeni Rota Yunanistan: Atina Sokaklarında Romantik Anlar

Fırsat buldukça yurt dışı seyahatlerine çıkan ve birlikte keşfetmeyi seven ünlü oyuncu çift son tatil rotalarını komşu ülke Yunanistan'ın tarihi başkenti Atina'ya çevirdi. 33 yaşındaki güzel oyuncu Sinem Ünsal sevgilisi Berk Cankat ile birlikte geçirdiği keyifli anları ve romantik kareleri sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Paylaşıma Beğeni Ve Yorum Yağdı

Sinem Ünsal'ın Atina'nın tarihi atmosferinde sevgilisi Berk Cankat ile çekildiği romantik pozlar, kısa sürede sosyal medya kullanıcıları ve oyuncu çiftin hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

Paylaşım binlerce beğeni alırken, fotoğrafların altına "Çok yakışıyorsunuz", "Nazar değmesin", "Harika bir çift" şeklinde yüzlerce övgü dolu yorum yapıldı. İkilinin uyumu ve mutlulukları magazin dünyasının en çok konuşulan konuları arasına girdi.