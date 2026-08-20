Yasemin Kay Allen'dan Aşk Dolu Paylaşım! "Seni Bol Bol Öpücük Bekliyor"

Sinema ve dizi dünyasının en yetenekli büyüleyici ve stil sahibi oyuncularından biri olan Yasemin Kay Allen özel hayatındaki mutlu gidişatla adından söz ettirmeye devam ediyor. Rol aldığı projelerdeki güçlü oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu ocak ayında hayatını birleştirdiği eski FBI ajanı eşi Erdal Kaya ile aşk dolu anlarını paylaştı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan guzel oyuncunun eşiyle birbirlerini öpücüğe boğduğu romantik kareler kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Las Vegas'ta Sessiz Sedasız İmzayı Atıp İstanbul'da Düğün Yapmışlardı

Yasemin Kay Allen ile uzun süredir birlikte olduğu sıra dışı kariyeriyle dikkat çeken eski FBI ajanı Erdal Kaya'nın aşk hikayesi yılın başında mutlu sonla taçlanmıştı. Çift ocak ayında ABD'nin eğlence merkezi olarak bilinen Las Vegas kentinde nikah masasına oturarak hayatlarını birleştirmişti. Yurt dışındaki sade nikahın ardından temmuz ayında Türkiye'ye dönen ünlü çift İstanbul Boğazı'nın büyüleyici atmosferinde yakın dostlarının ve ailelerinin katıldığı gecikmeli ama oldukça görkemli bir düğün organizasyonu düzenlemişti.

Yapışık İkiz Eşin İçin Tebrikler!

Sosyal medya hesaplarından mutlu birlikteliklerine dair sık sık kareler paylaşan ikili takipçilerine bir yenisini daha sundu. Yasemin Kay Allen eşi Erdal Kaya ile samimi ve romantik anlarının yer aldığı fotoğrafları duygusal ve esprili bir notla takipçilerinin beğenisine sundu. Güzel oyuncu paylaşımına şu romantik ifadeleri ekledi:

"Yapışık ikiz eşin için tebrikler. Umarım öpücükleri seviyorsundur çünkü seni bol bol öpücük bekliyor."

Erdal Kaya'dan Yanıt Gecikmedi: Güzel Günler

Allen'ın bu romantik ve neşeli paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken eşi Erdal Kaya da bu aşka kayıtsız kalmadı. Eşinin gönderisinin altına duygusal bir yorum bırakan Kaya "Güzel günler" ifadesini kullanarak mutluluklarını bir kez daha gözler önüne serdi. Takipçileri ve hayranları çifte "Çok yakışıyorsunuz", "Maşallah nazar değmesin", "Harika bir ikili" şeklinde binlerce tebrik mesajı yağdırdı.