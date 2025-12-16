Uzak Şehir'e Damga Vuran Ateşli Duş Sahnesi: Cihan ve Alya Arasındaki İlişki Yeni Boyut Kazandı!

Kanal D dizisi Uzak Şehir'in son bölümünde, Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın canlandırdığı Cihan ve Alya'nın beklenen yakınlaşması gerçekleşti. Duş sahnesi sosyal medyayı ikiye bölerken, bazı izleyiciler "Hepimiz rahatladık" yorumunu yaptı.

Yayın Tarihi : 16-12-2025 11:00

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, başrollerini Sinem Ünsal (Alya) ve Ozan Akbaba (Cihan) paylaştığı son bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Uzun süredir beklenen romantik yakınlaşma nihayet gerçekleşti ve diziye damga vuran ateşli duş sahnesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Duygusal Eşik Aşıldı

Dizide, Boran'a rağmen aşklarının arkasında durmaya devam eden Cihan ve Alya'nın hikayesi kritik bir eşiği geçti. İkilinin birlikte gittikleri otelde yaşanan yakınlaşma, bölümün en çok konuşulan anları oldu.

Yakınlaşma, Alya'nın Cihan'ın kucağında odaya girişi ve "Biz neden ayrı yataklarda yatıyoruz?" sözleriyle başlayarak, karakterler arasındaki tüm mesafenin kalktığını gözler önüne serdi.

Duş Sahnesi Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Romantik anların zirvesinde ekrana gelen ve Cihan ile Alya'nın öpüştüğü duş sahnesi, sosyal medyada büyük bir tartışma başlattı:

  • Olumlu Yorumlar: Bazı izleyiciler sahneyi dizinin en tutkulu anı olarak nitelendirdi ve uzun süredir beklenen bu yakınlaşma için "Hepimiz rahatladık" yorumunu yaptı.

  • Olumsuz Yorumlar: Bir kısım izleyici ise sahnenin abartılı olduğunu ve dizinin genel tonuyla uyuşmadığını savundu.

Bu sahne, Uzak Şehir'in hikaye akışını ve Cihan-Alya ilişkisinin geleceğini derinden etkileyecek kritik bir gelişme olarak kaydedildi.

 

