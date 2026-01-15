Uzak Şehir'den Kırmızı Halıya! Sinem Ünsal Dekolteli Elbisesiyle Nefes Kesti.

Sinem Ünsal ELLE Style Awards 2026'ya damga vurdu! Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal "Yılın Televizyon Performansı" ödülünü aldı. Ünsal'ın çok konuşulan derin dekolteli elbisesi ve stil detayları haberimizde...

Uzak Şehir'den Kırmızı Halıya! Sinem Ünsal Dekolteli Elbisesiyle Nefes Kesti.
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-01-2026 13:05

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi **‘Uzak Şehir’**de canlandırdığı Alya Albora karakteriyle devleşen Sinem Ünsal, başarılarını prestijli bir ödülle taçlandırdı. 14 Ocak Çarşamba akşamı düzenlenen ELLE Style Awards 2026 törenine katılan güzel oyuncu, gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Yılın Televizyon Performansı Ödülü Sinem Ünsal’ın!

Oyunculuk yeteneğiyle her hafta izleyiciyi ekran başına kilitleyen Ünsal, jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda "Yılın Televizyon Performansı – Kadın" ödülüne layık görüldü. Ödülünü alırken yaptığı duygusal konuşma ve zarafetiyle büyük alkış topladı.

Derin Dekolte ve Kusursuz Stil

Ödül törenine iddialı bir seçimle katılan Sinem Ünsal, stiliyle moda otoritelerinden tam not aldı:

  • Derin Dekolte Şıklığı: Oyuncu, vücut hatlarını kusursuz bir şekilde ortaya çıkaran, derin dekolteli ve modern kesimli elbisesiyle kırmızı halıda adeta ışıldadı.

  • Güzellik Detayları: Zarif görünümünü ıslak görünümlü saç tasarımı ve dumanlı göz makyajıyla tamamlayan Ünsal, sofistike bir imaj çizdi.

  • Sosyal Medya Onayı: Ünsal’ın ödül gecesinden paylaştığı kareler, kısa sürede "Kusursuz seçim", "Asalet denince Sinem Ünsal" ve "Hem yetenekli hem çok şık" yorumlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu.

Alya Albora Karakteriyle Zirveye Çıktı

Sinem Ünsal, Mardin’in sert coğrafyasında geçen bir güç mücadelesini anlatan Uzak Şehir dizisindeki performansıyla kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşıyor. Kazandığı bu ödül, oyuncunun sadece yeteneğiyle değil, aynı zamanda 2026 yılının moda ve stil dünyasındaki güçlü etkisiyle de ön planda olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Benzer Haberler
"Gelin-Kaynana" Dayanışması: İlayda Alişan’dan Seda Sayan’a Yeşil Işık!
Müge Boz 20 Yıllık Sırrını Açıkladı: Müge Boz 20 Yıllık Sırrını Açıkladı: "Yıllarca Sakladım, Artık Gizlemiyorum"
'Taşacak Bu Deniz'in Fadime'si Zeynep Atılgan Sosyal Medyayı Salladı! 'Taşacak Bu Deniz'in Fadime'si Zeynep Atılgan Sosyal Medyayı Salladı!
Gülşen’den Olay Yaratan Bülent Ersoy Taklidi: Gülşen’den Olay Yaratan Bülent Ersoy Taklidi: "Çekil Be!"
Serkan Keskin ve Meriç Aral’dan Serkan Keskin ve Meriç Aral’dan "Tarkan" Molası: Güneş Bebek Evde Bekliyor!
Merve Dizdar’ın Tarkan Paniği: Merve Dizdar’ın Tarkan Paniği: "Bilet Bulamayınca Ağlayacaktım!"
ÇOK OKUNANLAR
Uzak Şehir'in Şahin'i Alper Çankaya:
  • 15-01-2026 12:12

Uzak Şehir'in Şahin'i Alper Çankaya: "Hep Çok Dişi Karakterler Oynadım"

Neslihan Atagül’den Aşk Taktikleri:
  • 12-01-2026 11:00

Neslihan Atagül’den Aşk Taktikleri: "Kadir’i Tavlamak İçin Görmezden Geldim!"

Hafsanur Sancaktutan: ‘Oyunculuğu bırakmam’
  • 15-01-2026 11:20

Hafsanur Sancaktutan: ‘Oyunculuğu bırakmam’

Demet Özdemir’in Gizli Rotası! Budapeşte’ye Neden Gittiğini İlk Kez Açıkladı.
  • 13-01-2026 15:57

Demet Özdemir’in Gizli Rotası! Budapeşte’ye Neden Gittiğini İlk Kez Açıkladı.

Demet Özdemir’den
  • 17-01-2026 10:19

Demet Özdemir’den "Nisan" Şıklığı: Siyahlar İçinde Ödül Gecesi!