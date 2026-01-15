Uzak Şehir'den Kırmızı Halıya! Sinem Ünsal Dekolteli Elbisesiyle Nefes Kesti.

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi **‘Uzak Şehir’**de canlandırdığı Alya Albora karakteriyle devleşen Sinem Ünsal, başarılarını prestijli bir ödülle taçlandırdı. 14 Ocak Çarşamba akşamı düzenlenen ELLE Style Awards 2026 törenine katılan güzel oyuncu, gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Yılın Televizyon Performansı Ödülü Sinem Ünsal’ın!

Oyunculuk yeteneğiyle her hafta izleyiciyi ekran başına kilitleyen Ünsal, jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda "Yılın Televizyon Performansı – Kadın" ödülüne layık görüldü. Ödülünü alırken yaptığı duygusal konuşma ve zarafetiyle büyük alkış topladı.

Derin Dekolte ve Kusursuz Stil

Ödül törenine iddialı bir seçimle katılan Sinem Ünsal, stiliyle moda otoritelerinden tam not aldı:

Derin Dekolte Şıklığı: Oyuncu, vücut hatlarını kusursuz bir şekilde ortaya çıkaran, derin dekolteli ve modern kesimli elbisesiyle kırmızı halıda adeta ışıldadı.

Güzellik Detayları: Zarif görünümünü ıslak görünümlü saç tasarımı ve dumanlı göz makyajıyla tamamlayan Ünsal, sofistike bir imaj çizdi.

Sosyal Medya Onayı: Ünsal’ın ödül gecesinden paylaştığı kareler, kısa sürede "Kusursuz seçim", "Asalet denince Sinem Ünsal" ve "Hem yetenekli hem çok şık" yorumlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu.

Alya Albora Karakteriyle Zirveye Çıktı

Sinem Ünsal, Mardin’in sert coğrafyasında geçen bir güç mücadelesini anlatan Uzak Şehir dizisindeki performansıyla kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşıyor. Kazandığı bu ödül, oyuncunun sadece yeteneğiyle değil, aynı zamanda 2026 yılının moda ve stil dünyasındaki güçlü etkisiyle de ön planda olduğunu bir kez daha kanıtladı.