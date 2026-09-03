Uzak Şehir’de Yeni Sezon Bombası! Budapeşte’den İlk Kareler

Kanal D’nin sevilen dizisi ‘Uzak Şehir’, yeni sezon hazırlıklarına hızlı başladı. İlk iki sezonuyla izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizinin üçüncü sezon çekimleri bu kez yurt dışında başladı. Ekibin adresi ise Macaristan’ın başkenti Budapeşte oldu.

Ozan Akbaba, Sinem Ünsal ve çocuk oyuncu Kuzey Gezer’in de yer aldığı ekip, şehirde üç gün boyunca çekim yaptı. Setten paylaşılan kamera arkası görüntüler ise şimdiden dizinin hayranlarının ilgisini çekti.

Setin Neşesi Kuzey Gezer

Budapeşte’den gelen karelerde Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal’ın oldukça keyifli olduğu görülüyor. İkilinin setteki neşeli halleri dikkat çekerken, Kuzey Gezer de onlara eşlik etti.

Dizide Cihan Deniz karakterini canlandıran minik oyuncu, senaryo gereği giydiği kostümle setin adeta neşesi olmuş. Kamera arkası fotoğraflarında ekibin sıcak ve eğlenceli atmosferi de gözlerden kaçmadı.

Budapeşte’de Yoğun İlgi

‘Uzak Şehir’ sadece Türkiye’de değil, yurt dışında da oldukça ilgi gören yapımlardan biri. Bu durum Budapeşte çekimlerinde de kendini gösterdi.

Ekibi şehirde gören Macar basını ve Budapeşte sakinleri, oyunculara yoğun ilgi gösterdi. Oyuncular da hayranlarını kırmayarak onlarla sohbet etti ve bol bol fotoğraf çektirdi.

Çekimler sırasında Tuna Nehri, Tarihi Özgürlük Köprüsü ve Budapeşte’nin farklı sokakları da dizinin yeni sezonuna ev sahipliği yaptı. Üç günlük yoğun çekimin ardından ekip yeniden Mardin’e döndü.

Yeni Sezon İçin Geri Sayım Başladı

AyNA Yapım imzasını taşıyan ‘Uzak Şehir’, üçüncü sezonuyla izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Budapeşte’den gelen kamera arkası görüntüleri de yeni sezona dair merakı iyice artırdı.

Dizinin yeni sezonu, 14 Eylül Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında başlayacak. Bakalım Cihan ve Alya’nın hikâyesinde bu sezon izleyiciyi ne gibi sürprizler bekliyor?