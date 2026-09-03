Nikâhta Büyük Sürpriz! Zeynep Bastık Ve Serkay İlk Kez Gördü

Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü Çeşme’de düzenlenen törenle evlendi. Birbirlerini ilk kez nikâhta gören çiftin mutluluğu gözyaşlarına dönüştü.

Nikâhta Büyük Sürpriz! Zeynep Bastık Ve Serkay İlk Kez Gördü
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-09-2026 11:26

İki yıldır aşk yaşayan Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü, sonunda “Evet” dedi. Ünlü şarkıcı ve oyuncu, İzmir’in Çeşme ilçesinde düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi. Çiftin bu özel gününde aileleri ve yakın dostları da onları yalnız bırakmadı.

Düğün için üstü açık klasik bir otomobil tercih eden Bastık ve Tütüncü, tören boyunca oldukça mutlu anlar yaşadı. Geceden paylaşılan renkli görüntüler de sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü.

Birbirlerini İlk Kez Nikâhta Gördüler

Çiftin düğününde en dikkat çeken detaylardan biri ise gelinlik ve damatlık konusunda yaptıkları sürpriz oldu. Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü, nikâh öncesindeki provalarda birbirlerini görmemeye karar verdi.

Yani ikili, gelinlik ve damatlıklarıyla ilk kez nikâh sırasında karşı karşıya geldi. Bastık da bu anın kendileri için oldukça özel olduğunu anlattı.

Ünlü şarkıcının tercih ettiği gelinlik ise zarif görüntüsüyle dikkat çekti. Sade ama şık tasarımıyla beğeni toplayan gelinlik, gecenin öne çıkan detaylarından biri oldu.

Nikâhta Gözyaşlarını Tutamadı

Her şey güzel giderken nikâh sırasında duygusal anlar da yaşandı. Zeynep Bastık, özellikle anne ve babasının gözyaşlarını görünce kendisini tutamadığını söyledi.

Ünlü şarkıcı, nikâh kıyılırken gözlerinin dolduğunu ve ailesinin ağlamasıyla birlikte kendisinin de duygularına hâkim olamadığını anlattı.

Böylece çiftin uzun süredir devam eden ilişkisi, sevdiklerinin önünde attıkları imzalarla yeni bir döneme girmiş oldu.

Çeşme’de gerçekleşen düğün, romantik anların yanı sıra gelinlik sürprizi ve duygusal dakikalarıyla da hafızalarda kaldı. Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü’nün mutluluğu, gece boyunca hem davetlilere hem de sosyal medyadaki takipçilerine yansıdı.

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