Aleyna Tilki’den Tuhaf Arkadaş İlanı! “Üstün Zekâlı Olsun”

Aleyna Tilki konser hazırlıkları için girdiği kampta kendisine eşlik edecek arkadaş arıyor. Şarkıcının sıraladığı sıra dışı kriterler dikkat çekti.

Aleyna Tilki’den Tuhaf Arkadaş İlanı! “Üstün Zekâlı Olsun”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-09-2026 11:17

Aleyna Tilki yaklaşan konserleri öncesinde İstanbul’da yoğun bir hazırlık dönemine girdi. Bir süredir kamp yaptığını söyleyen genç şarkıcı, bu süreçte yalnız kalmak istemediğini belirterek kendisine eşlik edecek bir arkadaş aradığını duyurdu.

Ancak Aleyna’nın aradığı arkadaş öyle “oturup iki laf edelim” tarzında biri değil. Şarkıcı, yanında olacak kişide oldukça farklı ve dikkat çekici özellikler arıyor. Aradığı kriterleri sosyal medya hesabından tek tek paylaşan Tilki, yine kendine özgü bir liste ortaya koydu.

Sıradan Bir Arkadaşlık Yetmez

Aleyna Tilki’ye göre iyi bir arkadaşın öncelikle eğlenceli olması gerekiyor. Listesinin başında ise komik olmak var. Bunun yanında empati yeteneğinin güçlü olması da onun için önemli.

Doğayla arası iyi olan ve yürüyüş yapmayı seven kişiler de Aleyna’nın aradığı özelliklere sahip. Yani kamp sürecinde onunla birlikte vakit geçirecek kişinin dışarı çıkmayı, gezmeyi ve doğayla iç içe olmayı sevmesi gerekiyor.

Buraya kadar her şey oldukça normal görünse de Tilki’nin sonraki kriterleri biraz daha ilginç.

“Üstün Zekâlı Olsun”

Ünlü şarkıcı, aradığı arkadaşın “üstün zekâlı” olmasını istediğini de söyledi. Bununla da bitmedi. Kişinin kendi “dark side”ıyla, yani karanlık tarafıyla barışık olması gerektiğini belirtti.

Aleyna’nın bir diğer dikkat çeken şartı ise özgürlük konusunda oldukça hassas olması. Hatta bunu “özgürlük takıntısı olsun” diyerek ifade etti.

Kısacası Aleyna Tilki’nin arkadaş ilanında mizah, empati, doğa sevgisi, yüksek zekâ ve özgür ruh bir arada aranıyor. Şimdi herkesin merak ettiği şey ise bu sıra dışı kriterlere uyan kişinin kim olacağı.

Aleyna’nın konser hazırlıkları devam ederken, bakalım bu kamp döneminde aradığı o özel arkadaşı bulabilecek mi?

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