Burcu Biricik Oyunculuğu Bırakıyor mu? Yeni İşi Gündem Oldu

İstanbul’un yoğun temposunu geride bırakan Burcu Biricik eşi ve kızıyla Ayvalık’a yerleşti. Ünlü oyuncunun burada yaptığı yeni iş ise herkesi şaşırttı.

Burcu Biricik Oyunculuğu Bırakıyor mu? Yeni İşi Gündem Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-09-2026 11:59

“Camdaki Kız” dizisindeki Nalan karakteriyle hafızalara kazınan Burcu Biricik, son dönemde oyunculuğundan çok özel hayatındaki değişimle konuşuluyor. 2024 yılında kızı Luna’yı kucağına aldıktan sonra hayatının merkezine ailesini koyan Biricik, İstanbul’un yoğun ve yorucu temposundan uzaklaşmaya karar verdi.

Eşi Emre Yetkin ve kızı Luna ile birlikte Ayvalık’a taşınan oyuncu, burada kendisine bambaşka bir yaşam kurdu. Özellikle yaz aylarını büyük ölçüde Ayvalık’ta geçiren Biricik, fırsat buldukça kışın da soluğu burada alıyor.

Kızı Luna İçin Sakin Bir Yaşam

Burcu Biricik’in Ayvalık kararının arkasında ise oldukça samimi bir neden var. Ünlü oyuncu, kızı Luna’nın daha doğal, sakin ve güvenli bir ortamda büyümesini istiyor.

İstanbul’un kalabalığından uzaklaşarak doğayla iç içe bir hayat kuran Biricik, kızının çocukluğunu daha küçük ve huzurlu bir yerde geçirmesini önemsiyor. Bu nedenle Ayvalık, aile için sadece bir tatil adresi olmaktan çıkıp yeni yaşamlarının merkezi haline geldi.

Oyunculuğun Yanına Yeni Bir İş

Burcu Biricik’in Ayvalık’ta yaptığı sürpriz ise herkesi şaşırttı. Ünlü oyuncu, eşi Emre Yetkin’le birlikte burada 5 odalı butik bir otel açtı.

Çiftin işlettiği butik otel, onların sakin yaşam hayaliyle de oldukça örtüşüyor. Biricik böylece oyunculuğun yanına otel işletmeciliğini de eklemiş oldu.

“Çocuğumuzu Köyde Büyütmek İstedik”

Biricik, bu yeni hayatı tercih etmelerindeki nedenlerden birini daha önce yaptığı açıklamada açıkça anlatmıştı. Ünlü oyuncu, “Amacımız çocuğumuzu köyde ve güven ortamından daha küçük bir yerde büyütebilmekti” sözleriyle Luna için nasıl bir çocukluk hayal ettiklerini dile getirmişti.

Görünen o ki Burcu Biricik için artık hayatın temposu değil, ailesiyle geçirdiği sakin günler çok daha önemli.

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