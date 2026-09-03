Beyaz’dan Dikkat Çeken İtiraf! Yarışmacılar İçin Bakın Ne Yapıyor

Beyaz’la Joker ikinci sezonuyla ekrana dönüyor. Beyazıt Öztürk yarışmacılarla yaşadığı duygusal anları anlatırken yeni sezondaki sürprizleri açıkladı.

Beyaz’dan Dikkat Çeken İtiraf! Yarışmacılar İçin Bakın Ne Yapıyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-09-2026 11:05

Kanal D’nin sevilen yarışması Beyaz’la Joker, ikinci sezonuyla bu akşam yeniden ekrana geliyor. Programın sunucusu Beyazıt Öztürk de yeni sezon öncesi hem yarışmayla ilgili merak edilenleri anlattı hem de yarışmacılarla kurduğu samimi ilişkiden bahsetti.

Ünlü şovmen, bu sezon izleyicileri daha fazla eğlence ve sürprizin beklediğini söyledi. Üstelik programda sosyal medyada ve gündemde konuşulan konulara da daha fazla yer verilecek.

Yarışmada Yeni Dönem

Beyaz’la Joker’in yeni sezonunda formatta bazı değişiklikler de var. Eklenen eleme sistemiyle artık sadece iki kişi değil, daha fazla yarışmacı rekabet edecek.

Beyazıt Öztürk, bu yeniliklerin yarışmanın heyecanını artıracağını düşünüyor. Yarışmanın 3 milyon TL’lik ödülüyle de iddiasını sürdüreceğini belirten Beyaz, programın daha hareketli bir hale geleceğini söyledi.

Stüdyo Daha Sıcak Olacak

Yeni sezonda dekor da değişti. Beyazıt Öztürk, yıllardır kullandığı mavi ışıklardan bu kez vazgeçtiklerini anlattı. Bunun nedenini de oldukça samimi bir şekilde açıkladı.

Beyaz, aynı renklerin kullanılması halinde izleyicilerin “Beyaz Show geri döndü” diyebileceğini düşündüğünü söyledi. Bu nedenle stüdyoda daha sıcak tonlara yer verilmiş.

Programın vazgeçilmezlerinden minderler ise yine yerinde. Beyaz’a göre yerde oturma hissi, izleyiciye adeta ev ortamındaymış gibi bir samimiyet veriyor.

Yarışmacıların Heyecanını Paylaşıyor

Beyazıt Öztürk’ün yarışmacılarla kurduğu bağ ise programın en dikkat çeken taraflarından biri. Sunucu, artık kendisini çok daha rahat hissettiğini söylerken yarışmacıların heyecanına da ister istemez ortak olduğunu anlattı.

“Kaybedince üzülüyorum, kazandıklarında seviniyorum” diyen Beyaz, yarışmacıların doğru cevap vermesi için içinden destek verdiğini de söyledi.

Yeni sezonun ilk bölümü, bu akşam saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Konuklar, sürprizler ve yenilenen formatıyla Beyaz’la Joker yine bol eğlence vaat ediyor.

Benzer Haberler
Nikâhta Büyük Sürpriz! Zeynep Bastık Ve Serkay İlk Kez Gördü Nikâhta Büyük Sürpriz! Zeynep Bastık Ve Serkay İlk Kez Gördü
Uzak Şehir’de Yeni Sezon Bombası! Budapeşte’den İlk Kareler Uzak Şehir’de Yeni Sezon Bombası! Budapeşte’den İlk Kareler
Aleyna Tilki’den Tuhaf Arkadaş İlanı! “Üstün Zekâlı Olsun” Aleyna Tilki’den Tuhaf Arkadaş İlanı! “Üstün Zekâlı Olsun”
15 Yıl Sonra Gelen Mesaj! Defne Joy Foster’ı Böyle Andı 15 Yıl Sonra Gelen Mesaj! Defne Joy Foster’ı Böyle Andı
İbrahim Tatlıses’in Son Görüntüsü Olay Oldu! Sağlığı Nasıl? İbrahim Tatlıses’in Son Görüntüsü Olay Oldu! Sağlığı Nasıl?
Dans Edecekti Ama Bir Anda Durdu! Ece Seçkin’in Nedeni Dans Edecekti Ama Bir Anda Durdu! Ece Seçkin’in Nedeni
ÇOK OKUNANLAR
Metal Kaşıklar Vücuduna Yapıştı! Pelin Akil'den Şaşkınlık Yaratan Sosyal Medya Paylaşımı
  • 28-08-2026 10:36

Metal Kaşıklar Vücuduna Yapıştı! Pelin Akil'den Şaşkınlık Yaratan Sosyal Medya Paylaşımı

Zindandan Tahta Uzanan Bir Efsane! Aşk ve Taht'ın Yeni Tanıtımı Yayınlandı
  • 29-08-2026 13:30

Zindandan Tahta Uzanan Bir Efsane! Aşk ve Taht'ın Yeni Tanıtımı Yayınlandı

Kubat'tan Unutulmayacak Yorum! Teoman'ın İki Çocuk Şarkısını Seslendirdi
  • 29-08-2026 12:58

Kubat'tan Unutulmayacak Yorum! Teoman'ın İki Çocuk Şarkısını Seslendirdi

Cem Yılmaz’dan Sevindiren Haber! Hastaneden Taburcu Oldu
  • 31-08-2026 20:51

Cem Yılmaz’dan Sevindiren Haber! Hastaneden Taburcu Oldu

Acun Ilıcalı Hayatının En Acı Dönemini İlk Kez Anlattı
  • 01-09-2026 10:13

Acun Ilıcalı Hayatının En Acı Dönemini İlk Kez Anlattı