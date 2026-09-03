Beyaz’dan Dikkat Çeken İtiraf! Yarışmacılar İçin Bakın Ne Yapıyor

Kanal D’nin sevilen yarışması Beyaz’la Joker, ikinci sezonuyla bu akşam yeniden ekrana geliyor. Programın sunucusu Beyazıt Öztürk de yeni sezon öncesi hem yarışmayla ilgili merak edilenleri anlattı hem de yarışmacılarla kurduğu samimi ilişkiden bahsetti.

Ünlü şovmen, bu sezon izleyicileri daha fazla eğlence ve sürprizin beklediğini söyledi. Üstelik programda sosyal medyada ve gündemde konuşulan konulara da daha fazla yer verilecek.

Yarışmada Yeni Dönem

Beyaz’la Joker’in yeni sezonunda formatta bazı değişiklikler de var. Eklenen eleme sistemiyle artık sadece iki kişi değil, daha fazla yarışmacı rekabet edecek.

Beyazıt Öztürk, bu yeniliklerin yarışmanın heyecanını artıracağını düşünüyor. Yarışmanın 3 milyon TL’lik ödülüyle de iddiasını sürdüreceğini belirten Beyaz, programın daha hareketli bir hale geleceğini söyledi.

Stüdyo Daha Sıcak Olacak

Yeni sezonda dekor da değişti. Beyazıt Öztürk, yıllardır kullandığı mavi ışıklardan bu kez vazgeçtiklerini anlattı. Bunun nedenini de oldukça samimi bir şekilde açıkladı.

Beyaz, aynı renklerin kullanılması halinde izleyicilerin “Beyaz Show geri döndü” diyebileceğini düşündüğünü söyledi. Bu nedenle stüdyoda daha sıcak tonlara yer verilmiş.

Programın vazgeçilmezlerinden minderler ise yine yerinde. Beyaz’a göre yerde oturma hissi, izleyiciye adeta ev ortamındaymış gibi bir samimiyet veriyor.

Yarışmacıların Heyecanını Paylaşıyor

Beyazıt Öztürk’ün yarışmacılarla kurduğu bağ ise programın en dikkat çeken taraflarından biri. Sunucu, artık kendisini çok daha rahat hissettiğini söylerken yarışmacıların heyecanına da ister istemez ortak olduğunu anlattı.

“Kaybedince üzülüyorum, kazandıklarında seviniyorum” diyen Beyaz, yarışmacıların doğru cevap vermesi için içinden destek verdiğini de söyledi.

Yeni sezonun ilk bölümü, bu akşam saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Konuklar, sürprizler ve yenilenen formatıyla Beyaz’la Joker yine bol eğlence vaat ediyor.