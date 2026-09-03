15 Yıl Sonra Gelen Mesaj! Defne Joy Foster’ı Böyle Andı

Bir döneme damga vuran isimlerden Defne Joy Foster, aradan yıllar geçmesine rağmen sevenlerinin ve dostlarının kalbinde yaşamaya devam ediyor. 2011 yılında henüz 35 yaşındayken hayatını kaybeden Foster’ın doğum gününde, oyuncu Nilgün Belgün’den duygulandıran bir paylaşım geldi.

Belgün, sosyal medya hesabından Defne Joy Foster ile birlikte çekilmiş eski bir fotoğrafını paylaşarak onu doğum gününde andı. Paylaşım, kısa sürede takipçilerinin de ilgisini çekti.

Birlikte Yarışmışlardı

Nilgün Belgün ile Defne Joy Foster’ın yolları, “Yok Böyle Dans” programında kesişmişti. Belgün, paylaşımında o günleri hatırlayarak Foster’la birlikte dokuz bölüm boyunca yarıştıklarını anlattı.

Ünlü oyuncu, Defne Joy Foster’ın çok samimi, tatlı ve eğlenceli biri olduğunu söyleyerek aralarındaki güzel dostluğu anlattı. İkilinin yarışma sırasında bol bol güldüğünü belirten Belgün, Foster’ı ne kadar güzel hatırladığını da sözleriyle gösterdi.

Eski Fotoğrafla Duygulandırdı

Nilgün Belgün’ün paylaştığı fotoğrafın da özel bir anısı var. Ünlü oyuncu, fotoğrafın “Yok Böyle Dans”ın canlı yayınından sonra düzenlenen kutlama gecesinde çekildiğini söyledi.

O dönem yarışmacıların birlikte geçirdiği keyifli anlardan biri olan geceden kalan bu kare, yıllar sonra oldukça duygusal bir anlam kazandı. Belgün, eski günleri hatırlarken Foster’la yaşadığı güzel anıları da takipçileriyle paylaşmış oldu.

“Işıklar İçinde Uyusun”

Nilgün Belgün, paylaşımının sonunda Defne Joy Foster için “Işıklar içinde uyusun” diyerek duygularını dile getirdi.

Foster’ın özellikle “Sihirli Annem” dizisindeki Eda karakteriyle hafızalara kazındığını hatırlatan bu paylaşım, onu sevenleri de duygulandırdı. Belgün’ün mesajının ardından takipçilerinden çok sayıda yorum ve başsağlığı mesajı geldi.

Aradan 15 yıl geçmiş olsa da Defne Joy Foster’ın sevenleri tarafından unutulmadığı bir kez daha ortaya çıktı.