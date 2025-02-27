Uzak Şehir’de şaşırtan ayrılık: Ünlü oyuncu ekibe veda etti!

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, izleyicilerini üzecek bir ayrılıkla gündemde. Dizide Sedat Nalhanoğlu’nun babası Mahmut Ağa karakterini canlandıran usta oyuncu Mahmut Cevher, 17. bölüm itibarıyla yapımdan ayrılacak.

2025 yılının en çok izlenen dizileri arasında yer alan Uzak Şehir, sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekerken, Mahmut Cevher’in vedası izleyicileri şaşkına çevirdi.

Mahmut Ağa’nın Hikayesi Nasıl Son Bulacak?

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı ve çekimleri Mardin'in Midyat ilçesinde devam eden dizide, Mahmut Ağa’nın ölüm sahnesiyle hikayeye veda etmesi bekleniyor. Albora ailesinin ezeli düşmanı olan Mahmut Ağa’nın vedası, dizinin gidişatını nasıl etkileyecek merak konusu oldu.

Ayrılık kararı sonrası Mahmut Cevher, ekip arkadaşlarıyla bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Usta oyuncunun vedası hem ekip hem de izleyiciler için duygusal anlara sahne olacak.