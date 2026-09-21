Uzak Şehir’de Büyük Kriz! Alya’dan Herkesi Şaşırtan Hamle

Uzak Şehir’in yeni tanıtımında Alya ile Sadakat arasındaki gerilim yeniden yükseliyor. Alya’nın oğlunu korumak için Ecmel’le anlaşacağını söylemesi herkesi şaşırtıyor.

Uzak Şehir’de Büyük Kriz! Alya’dan Herkesi Şaşırtan Hamle
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-09-2026 20:22

Kanal D’nin sevilen dizisi “Uzak Şehir” bu akşam yine izleyiciyi ekran başına kilitleyecek gibi görünüyor. Yeni bölüm öncesinde yayınlanan tanıtımda özellikle Alya ile Sadakat arasında yaşanan gerilim dikkat çekiyor. İkilinin karşı karşıya geldiği anlar bölümde tansiyonun bir hayli yükseleceğinin sinyalini veriyor.

Dizinin yeni bölümünde Cihan’ın Deniz’i Albora Konağı’na getirmesiyle birlikte işler iyice karışıyor. Bu gelişmenin ardından Mardin’e dönen Alya bir yandan yaşananların etkisiyle mücadele ederken diğer yandan oğlunu korumak için önemli bir kararın eşiğine geliyor.

“Ecmel İle Anlaşmaya Gidiyorum”

Yayınlanan tanıtımın en dikkat çeken sahnelerinden biri ise Alya ile Sadakat’in karşı karşıya geldiği anlar oluyor. Alya’nın konağın dışına çıkmaya hazırlandığını gören Sadakat ona nereye gittiğini soruyor.

Alya’nın verdiği cevap ise ortamı bir anda geriyor. Oğlunu korumak istediğini söyleyen Alya bunun için Ecmel ile anlaşmaya gideceğini açıkça dile getiriyor.

Bu sözleri duyan Sadakat’in tepkisi ise şimdiden merak konusu. Alya’nın Ecmel’le yapacağı olası anlaşmanın neleri değiştireceği ve bu kararın Albora ailesinde nasıl bir karşılık bulacağı bölümde ortaya çıkacak.

Alya Oğlunu Korumak İçin Ne Yapacak?

Alya’nın attığı bu adım dizinin hikâyesinde yeni bir dönemin kapısını aralayabilir. Oğlunun güvenliği için risk almaktan çekinmeyen Alya’nın Ecmel’le nasıl bir anlaşma yapacağı özellikle merak ediliyor.

AyNA Yapım imzalı “Uzak Şehir” yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

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