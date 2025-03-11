Uzak Şehir'de Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer sürprizi

Dizinin ‘De Mardin’ şarkısının ardındaki sürpriz isim ortaya çıktı. Bu büyüleyici sesin ardındaki isim, Türk müziğinin efsanevi sanatçısı Aşkın Nur Yengi ve usta oyuncu Haluk Bilginer’in kızları Nazlı Bilginer Yengi… Genç yetenek, ilk kez sessizliğini bozdu ve “Bir müzik insanı olarak yetişip şarkı söylemeye devam edeceğim" şeklinde duygularını ifade etti.

MİLYONLARIN KALBİNE DOKUNDU

Uzak Şehir’in sözleri Sezen Aksu imzası taşıyan ve milyonların kalbine dokunan ‘De Mardin’ şarkısını seslendiren ve Türk müziğinin efsanevi sanatçısı Aşkın Nur Yengi ve usta oyuncu Haluk Bilginer’in kızları olan Nazlı Bilginer Yengi, müziğe olan tutkusunu dile getirdi.

‘FIORE CANTO’ TAKMA İSİMLE ÇIKIŞ YAPTI

Kanal D ekranlarında yayınlanan ‘Uzak Şehir’ dizisinin jenerik müziği olarak da kullanılan, bestesi Rodrigo sözleri Sezen Aksu’ya ait ‘De Mardin’ şarkısı dizinin yayınlandığı ilk günden itibaren milyonlarca kişiyi etkisi altına almış ve dillere dolanmıştı. ‘Çiçeğin şarkısı’ anlamına gelen Fiore Canto takma ismiyle çıkış yapan Nazlı Bilginer Yengi; sosyal medya platformlarında ‘De Mardin’ yorumuyla yüzbinlerce beğeni almıştı. Genç sanatçı; müziğe olan tutkusu ve geleceğe dair planlarıyla heyecan yarattı.

“ŞARKI SÖYLEMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Müzik yolculuğuna sağlam adımlarla devam eden Nazlı Bilginer Yengi, TED İstanbul Koleji'nde 11. sınıfı tamamladıktan sonra, 12. sınıf eğitimini Londra’da, Guildhouse School Cats London’da aldı. Şimdi ise sınavlarını başarıyla geçtiği Ravensbourne Üniversitesi’nde Ses Mühendisliği ve Aranjörlük eğitimi alarak müzik dünyasında sağlam bir yer edinmeye hazırlanıyor. "Bir müzik insanı olarak yetişip şarkı söylemeye devam edeceğim" diyen Nazlı Bilginer Yengi, adını şimdiden unutulmaz sesler arasına yazdırmaya aday. Genç yetenek, müziğe getireceği yeni dokunuşlar ve güçlü sesiyle adından sıkça söz ettireceğinin sinyallerini veriyor.

Uzak Şehir pazartesi saat 20.00’de Kanal D’de…